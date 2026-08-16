Comunicato stampa

LUNEDI’ 17 AGOSTO 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY

Le ultime novità sull’arresto di Valter Lavitola, l’emergenza siccità in provincia di Agrigento e la gestione delle spiagge italiane saranno al centro della nuova puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 17 agosto, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà i principali fatti della settimana attraverso approfondimenti, testimonianze e ospiti in studio.

Si parte con l’emergenza siccità in Sicilia, e in particolare con il caso di Ravanusa (Agrigento), dove per 20 giorni la popolazione è rimasta senza acqua. Ne parleranno il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè e il consigliere regionale all’Ars ed esponente di Progetto Civico, Ismaele La Vardera. In collegamento anche il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola.

La gestione delle spiagge italiane, e le difficoltà per tanti cittadini di accedere alle spiagge libere, caratterizzeranno la seconda parte del programma. Interverranno il presidente di + Europa e dei Radicali Italiani, Matteo Hallisey e il giornalista di Libero, Fabio Dragoni.

Spazio anche alle ultime novità sull’arresto di Valter Lavitola, che ha ammesso di essere stato il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Ne parleranno lo scrittore Fulvio Abbate, il direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone, Francesca Pascale, l’ex sindaco di Napoli e magistrato, Luigi De Magistris e il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez.

Il programma approfondirà anche questa settimana gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la direttrice del settimanale “Giallo”, Albina Perri, la criminologa Flaminia Bolzan, l’avvocato Massimo Lovati, il generale Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci, e la content creator Francesca Bugamelli.

Il programma è presente anche su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai