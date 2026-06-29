Riceviamo e pubblichiamo

Tutto pronto a Ronciglione per l’avvio dii “Borgo In Festa”. Dal 1 al 5 luglio 2026 cinque giorni di musica, spettacoli e divertimento nella caratteristica cornice dei Borghi Medioevali di Ronciglione.

La manifestazione, al quarto anno consecutivo, è organizzata da Radici Eventi in collaborazione con Radici Onlus, il Comune di Ronciglione, l’associazione culturale Mariangela Virgili, la Pro Loco BCCRoma e la CRI comitato di Ronciglione e Sutri.

Tra gli ospiti Alessandro Gaetano, Samuele Segreto e Marisol Castellanos, entrambi artisti di Amici, lei vincitrice del 2023, attualmente fidanzati. Ricco e variegato il programma in cui si alterneranno ospiti di fama nazionale e talenti locali, animazione ed attività per i più piccoli e stand gastronomici con tante prelibatezze.

La maratona di cinque giorni di festa, presentata da Francesco Laurenti e Cristiano Casini, si aprirà con la presentazione del Libro “A chi si fio” e l’intrattenimento musicale dei “Conosci Mia Cugina”. In cartellone alcuni momenti particolarmente attesi, a partire dallo spettacolo di giovedì 2 luglio con Massimo Bagnato, comico famoso per le sue apparizioni in programmi come Zelig e Quelli che il calcio, che si esibirà, a partire dalle 21.30 in un comedy show con Raffaello Corti.

Da non perdere anche il live di venerdì 04 Luglio con i “Gem Boy” band conosciutissima per le apprezzate cover dei cartoni animati ed infine, tra gli appuntamenti più emozionanti, domenica 5 luglio, l’immancabile evento speciale con balli e canti dedicato a Francisco Ramon Lampa presentatore e speaker radiofonico che, per oltre quarant’anni, ha calcato i palcoscenici delle manifestazioni più importanti di Ronciglione e della Tuscia.

In programma, inoltre, le esibizioni delle palestre Agrisport Village di Sutri , SSD Le Cartiere di Ronciglione

e Active Revolution di Capranica. L’intero ricavato di Borgo in Festa sarà devoluto in beneficenza per il sostegno dei progetti sociali di RadiciONLUS e per la ricerca contro la Sla.

Da Giovedì a Domenica, nell’incantevole scenario dei Borghi, a partire dalle ore 19:00 saranno aperti gli stand gastronomici con specialità locali. Da non perdere gli gnocchi in programma nelle giornate di sabato e domenica.

Info e Dettagli Stefano Ciucci 350 0674245