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Manziana: a caccia di storie tra gli scaffali

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A caccia di storie tra gli scaffali

Dalla pagina Facebook del Comune

Tutti i bambini tra gli 8 e i 10 anni sono invitati a partire con noi alla ricerca delle storie custodite in biblioteca.
Partiremo dal racconto di avventure già lette in precedenza dai partecipanti, magari in libri scoperti proprio in biblioteca.
Incontreremo poi diverse tipologie di storie e leggeremo insieme racconti e brani da alcuni dei libri presenti tra gli scaffali, per esplorare nuove terre a noi ancora sconosciute.
Partecipazione libera. Necessaria la prenotazione!
Incontri dedicati a bambini dagli 8 ai 10 anni
Per info e prenotazioni:
069963229
biblioteca@comune.manziana.rm.it
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