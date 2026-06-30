Comunicato stampa
Al via la mostra di Salvatore Pastore a Cerveteri, un viaggio tra Arte, Natura e Territorio.
Si comunica che, a parziale modifica della data riportata sulla locandina, l’apertura della mostra è stata posticipata al 7 luglio per motivi tecnici.
La biblioteca Comunale “Nilde Iotti” di Cerveteri ospiterà questa attesa esposizione personale del pittore locale Salvatore Pastore .
L’evento fa parte del progetto culturale “arte e artisti del territorio”, una sinergia che unisce l’Associazione Culturale “In Arte”di Cerveteri e la biblioteca Nilde Iotti.