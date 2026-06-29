Comunicato stampa

A seguito del bollettino emanato dal Ministero della Salute, che prevede per oggi e per i prossimi due giorni un livello di allerta 3 per le alte temperature, il Comune di Civitavecchia invita tutta la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenti per ridurre i rischi legati all’ondata di calore.

Le temperature percepite potranno raggiungere i 37 gradi, con condizioni climatiche che richiedono particolare attenzione soprattutto nei confronti delle persone più fragili, come anziani, bambini, persone con patologie croniche e soggetti non autosufficienti.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a seguire con attenzione le raccomandazioni predisposte dal Ministero della Salute, evitando l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenendosi adeguatamente idratati e privilegiando, quando possibile, ambienti freschi o climatizzati. È inoltre importante limitare l’attività fisica all’aperto nelle ore centrali della giornata, indossare abiti leggeri e prestare particolare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti e dei farmaci.

Un’attenzione particolare è rivolta alle persone più fragili e a chi vive da solo: la collaborazione di familiari, vicini e conoscenti può risultare fondamentale per prevenire situazioni di rischio durante questo periodo di caldo intenso.

In presenza di sintomi riconducibili ai disturbi provocati dalle alte temperature è necessario contattare tempestivamente il proprio medico.

Il Comune invita infine tutta la cittadinanza a consultare e seguire le raccomandazioni complete del Ministero della Salute, che contengono indicazioni utili anche per la tutela degli animali domestici durante questo periodo di temperature eccezionalmente elevate.

Ricordiamo infine che il Comune ha diramato il Piano caldo assieme alla Protezione Civile e la CRI sezione di Civitavecchia con info e numeri utili.