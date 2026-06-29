“Ai nostri posti ci troverete”, questa la frase del settimo congresso regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio tenutosi questo sabato a Roma. Un momento di confronto che ha visto il sindacato studentesco più grande della regione impegnato nella discussione politica interna, nel dialogo con le realtà del territorio e nel rinnovo delle cariche interne.

Durante il congresso è stato eletto Simone Montori in qualità di Coordinatore Regionale.

Montori, ex studente del Liceo Vian di Anguillara, è stato rappresentante degli studenti della sua scuola e successivamente presidente della consulta provinciale degli studenti di Roma, il mini parlamentino che rappresenta l’intera comunità della capitale e della provincia romana.

Oggi prosegue il suo percorso all’interno del sindacato studentesco, assumendone la guida a livello regionale.

«La Rete degli Studenti Medi del Lazio prosegue il suo lavoro» nel suo intervento, Simone Montori, neo eletto Coordinatore Regionale del Lazio «Un percorso che continua da 12 anni, che vede studenti organizzarsi, riunirsi e mobilitarsi per immaginare e rivendicare un nuovo modello di scuola.».