“Stiamo ricevendo moltissime segnalazioni di cittadini che hanno ricevuto una comunicazione da Trenitalia relativa a un incidente di sicurezza informatica che potrebbe aver esposto a terzi i dati personali di milioni di utenti. Si tratta di una notizia che desta forte preoccupazione e che richiede immediati chiarimenti. Dopo ritardi, disservizi e una gestione che continua a penalizzare quotidianamente milioni di passeggeri, ora emerge anche un grave problema sul fronte della tutela dei dati personali.

È la stessa Trenitalia ad avvertire gli utenti del rischio che questa violazione possa favorire tentativi di frode e comunicazioni fraudolente o tentativi di contatti ingannevoli che fanno riferimento ai viaggi. Presenteremo immediatamente un’interrogazione parlamentare per chiedere al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di riferire su quanto accaduto, chiarendo quali dati siano stati coinvolti, quante persone siano interessate, quali misure di sicurezza fossero adottate e quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per garantire la piena tutela degli utenti.

I cittadini hanno diritto a un servizio ferroviario efficiente, ma anche alla certezza che i propri dati personali siano protetti. Dopo il caos sui binari, non possiamo assistere anche a un cedimento sul fronte della sicurezza informatica e della tutela della privacy.”

Lo dichiara Andrea Casu, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato del Partito Democratico.