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Spiagge serene, si riparte per il 2026. Infermieri sulle spiagge laziali per informare, prevenire, consigliare.

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Comunicato stampa

Una vasta opera di educazione sanitaria, in collaborazione con la Regione Lazio

Roma, 25 giugno 2026. – Il progetto Spiagge Serene, realizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma in collaborazione con la Regione Lazio e le ASL del litorale regionale e con gli Ordini di Latina e Viterbo, riparte per questo anno prevedendo 51 uscite, nel periodo da fine giugno agli inizi di settembre, su altrettante spiagge del litorale laziale.

Cosa è Spiagge Serene? Una equipe multidisciplinare composta da infermieri, altre professioni sanitarie e studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica, sarà presente sulle spiagge laziali in appositi gazebi per promuovere stili di vita sani, sensibilizzare sulla prevenzione di comportamenti a rischio ed effettuare formazione nell’ambito degli interventi di primo soccorso.

I bagnanti saranno invitati a partecipare alla dimostrazione sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle prime vie aeree, che si effettueranno presso la postazione sulla spiaggia, invitando i presenti anche a esercitarsi su un manichino.

Vengono inoltre distribuite card con informazioni utili di educazione sanitaria su: alimentazione e osteoporosi, annegamento, rianimazione cardiopolmonare, disostruzione delle vie aeree, fisioterapia e logopedia, esposizione ai raggi solari, ostetricia, punture di animali, alimentazione in estate.

Queste le tappe della prime uscite di Spiagge Serene, domenica 29 giugno:

Asl Roma 3 il 29 giugno, Ostia Lido, Spiaggia libera Lungomare Toscanelli.

Asl Roma 4 il 27 giugno a Santa Severa, spiaggia del Castello.

Asl Roma 6 il 28 giugno, ad Anzio, spiaggia della Riviera Mallozzi.

Asl Viterbo il 27 giugno a Tarquinia, spiaggia libera piazzale Najadi.

“Lo spirito dell’iniziativa concepita dall’Ordine – che si ripresenta per la quarta volta – è informare, educare e consigliare i cittadini a fare quel che è meglio per la loro salute raggiungendoli in spiaggia, in un momento dedicato al rilassamento e al recupero fisico e psichico: senza “aspettare” il cittadino in un ambiente “sanitario”. Proattività, prevenzione ed educazione sanitaria sono la chiave della sanità del futuro: così Maurizio Zega, Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Roma e coordinatore degli Ordini della Regione Lazio.

Ufficio stampa OPI Roma: eprcomunicazione, Alberto Hermanin

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