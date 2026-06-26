Comunicato stampa

Ha preso il via dal quadrante Cassia la lunga serie di lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale che sino alla prima metà di luglio, approfittando della minore intensità di circolazione dei veicoli, interesserà numerosi quartieri del nostro territorio. La notte scorsa i lavori di pavimentazione hanno riguardato via Ischia di Castro nel tratto che va dall’intersezione con via Germana Stefanini a quella con via Vito Sinisi, un intervento che si estende per circa 400 metri. Il 26 giugno, sempre nella fascia oraria tra le 22 e le 6, posa del nuovo asfalto anche per via Vito Sinisi, nel tratto tra via Ischia di Castro e via Enrico Theodoli. Per consentire le lavorazioni previsto il senso unico alternato in via Ischia di Castro e divieto di sosta nei tratti interessati da cantiere.

Tra il 26 giugno e il 10 luglio rifacimento della sede stradale per le aree di parcheggio di via Vittorio De Sica a La Storta e Largo Cesare Vico Lodovici all’Olgiata. Per consentire l’ottimale riuscita dei lavori e restituire ai cittadini aree di sosta più sicure e fruibili in entrambe vigerà il divieto di sosta e il limite di velocità a 20 km/h in prossimità dei cantieri.

Tra il 26 giugno e il 15 luglio lavori di rifacimento della strada anche per via dell’Acqua Traversa dove il Municipio sta lavorando per risolvere anche altre criticità segnalate dai residenti durante il sopralluogo degli assessori municipali ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi, e alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera, che si è svolto lo scorso 19 giugno. Imminente la rimozione dei rifiuti sversati in modo illecito in un’area in uso all’ufficio tecnico municipale.

Dal 30 giugno al 3 luglio lavori di pavimentazione in piazzale della Farnesina, sul tratto laterale al Ministero degli Esteri, compresa la vicina area parcheggio. Tra il 30 giugno e il 10 luglio saranno invece eseguiti i lavori per il rifacimento dell’asfalto in via della Giustiniana a Prima Porta, in particolare nel tratto tra l’intersezione con via di Santa Cornelia e quella con via Saronno; poi dal civico 62 all’intersezione con via Gerolamo Benvenuti e dal civico 15 all’intersezione con via della Villa di Livia.

“Prosegue l’ampio programma che il Municipio, anche di concerto con il Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale e Anas, sta portando avanti sulla sicurezza stradale con i lavori di rifacimento del manto che, nell’ambito degli interventi previsti per il Giubileo, hanno già toccato alcune delle arterie fondamentali del nostro territorio come via di Baccanello, via della stazione di Cesano, via Braccianese via di Valle Muricana e via Tiberina. I cantieri previsti nei prossimi giorni permetteranno di migliorare la sicurezza e la viabilità di strade interne ai quartieri percorse ogni giorno da migliaia di cittadini e consentiranno una migliore fruibilità anche delle aree di sosta a servizio dei residenti. Un lavoro complessivo a beneficio di tutta la cittadinanza e che segue gli interventi già effettuati, come la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e delle fermate del trasporto pubblico, e quelli in corso di svolgimento, come black point e attraversamenti pedonali rialzati, a tutela dell’utenza più debole” dichiara il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Così in una nota l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi, e il presidente della commissione lavori pubblici, Alessio Leppe.