Comunicato stampa
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi a un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie!
Venerdì 3 luglio alle ore 17:00, i locali della nostra Biblioteca si trasformeranno in un palcoscenico magico per ospitare “Lupus in fabula”, un coinvolgente laboratorio e racconto partecipato a cura dell’Associazione T.E.A. Teatro Educativa Animazione.
Chi ha detto che il lupo deve sempre fare paura?
Attraverso le magie del teatro di figura, tra burattini, grandi pupazzi, teatro degli oggetti e l’affascinante tecnica del kamishiba, i bambini verranno accompagnati in un viaggio alla scoperta delle fiabe più note, familiarizzando con la figura del lupo delle favole; questa volta, non solo antagonista, ma anche protagonista della serata!
Venerdì 3 luglio 2026
Ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” (Largo dello Zodiaco, 21)
Età per partecipare: dai 3 ai 6 anni Bambini accompagnati.
Durata: 1 ora circa
Gradita la prenotazione alla mail:
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Vi aspettiamo!
BIBLIOTECA COMUNALE
‘ANGELA ZUCCONI’