Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano

Il 15 agosto la Madonna Assunta tornerà sulle acque del Lago di Bracciano.

Mancano ormai pochi giorni a uno dei momenti più sentiti dalla nostra comunità e a uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati del Ferragosto sul Lago di Bracciano.

Quando il lago si illumina e la Madonna Assunta attraversa le sue acque, Trevignano Romano ritrova una parte profonda della propria identità.

Una celebrazione che unisce innanzitutto fede e devozione, ma anche storia, tradizione e senso di appartenenza e che, negli anni, ha riunito sulle rive del lago migliaia di fedeli, cittadini, pellegrini e visitatori.

UN’EDIZIONE SPECIALE, TRENT’ANNI DOPO

L’edizione 2026 porterà con sé un’importante novità artistica.

A distanza di trent’anni dalla scenografia realizzata nel 1996, l’Amministrazione Comunale ha scelto di affidare nuovamente ad Angelo Russo la progettazione artistica della nuova installazione che accompagnerà la Processione, richiamando idealmente una pagina importante della storia della manifestazione.

Russo ha legato il proprio percorso artistico anche alla grande tradizione della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, ideando nel 1991 “Sinfonia d’Archi”, protagonista negli anni successivi degli storici Trasporti viterbesi.

La costruzione della nuova opera è stata curata dalla Ditta Mastro S.r.l. di Viterbo.

Ma su ciò che apparirà sul lago resta il massimo riserbo.

Nessuna immagine. Nessun rendering. Nessuna anticipazione.

La nuova scenografia sarà svelata esclusivamente durante la Processione del 15 agosto, nel momento in cui accompagnerà la Madonna Assunta sulle acque.

Abbiamo voluto che le migliaia di persone presenti possano scoprirla insieme, nello stesso istante.

Non un ritorno al passato, dunque, ma un nuovo capitolo di una storia iniziata trent’anni fa, con l’arte chiamata ancora una volta ad accompagnare, senza sovrastarla, la profondità spirituale della celebrazione.

UN GRANDE PROGETTO PER IL FERRAGOSTO 2026

Questa edizione della Processione Mariana sul Lago è resa possibile anche grazie al contributo economico della Regione Lazio, della Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana e della Città Metropolitana di Roma Capitale, alle quali va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per il sostegno a una manifestazione che rappresenta un importante patrimonio religioso, culturale e identitario del nostro territorio.

L’edizione 2026 guarda anche al futuro attraverso il completo rinnovo del pontone galleggiante, curato dal Consorzio di Navigazione del Lago di Bracciano, che accoglierà la nuova installazione artistica e consentirà di garantire sicurezza, funzionalità e continuità alla Processione Mariana sul Lago.

UNA COMUNITÀ INTERA RENDE POSSIBILE QUESTA NOTTE

Prima dell’arte, delle luci e dello spettacolo, resta il significato più autentico del 15 agosto: la fede e la devozione alla Madonna Assunta.

Per questo il primo ringraziamento va al parroco Don Piero, al Vescovo Monsignor Marco Salvi e all’intera comunità parrocchiale, che custodiscono e accompagnano la dimensione religiosa e spirituale della celebrazione.

Un ringraziamento particolare all’Associazione Festeggiamo Trevignano e ai suoi giovani volontari, impegnati con entusiasmo, passione e disponibilità nella preparazione e nella riuscita della festa.

Prezioso il supporto dell’Associazione di Promozione Turistica di Trevignano Romano, del progetto Trevignano Romano Turismo e dell’Associazione Attività Turistiche, impegnati nell’accoglienza, nella promozione e nella valorizzazione della manifestazione e del territorio.

Parteciperà alla festa anche l’Associazione Ricreativa Trevignanese – Centro Anziani “Anselmo Cecconi”, i cui volontari riproporranno lo splendido lavoro dei mandala, contribuendo con creatività e passione ad arricchire l’atmosfera del Ferragosto trevignanese.

Fondamentale sarà il lavoro di quanti saranno impegnati per garantire organizzazione, sicurezza e assistenza, in acqua e a terra, alle migliaia di persone attese:

gli uffici comunali, il Comando di Polizia Locale, il personale dei Vigili del Fuoco, la Motovedetta dell’Arma dei Carabinieri, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, operativi sia in acqua sia a terra, il personale in acqua del DENEM e del progetto “Lago Sicuro”, i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, insieme ai volontari della Misericordia, impegnati nell’assistenza sanitaria.Un ringraziamento va infine a tutte le attività produttive, commerciali, ricettive, turistiche e della ristorazione di Trevignano Romano, componente fondamentale dell’accoglienza del nostro territorio.

Soprattutto nelle giornate di maggiore affluenza, con professionalità e cortesia contribuiscono a rendere ancora più piacevole l’esperienza di chi sceglie Trevignano Romano per trascorrere il Ferragosto.

È grazie a questa grande rete di istituzioni, comunità religiosa, associazioni, volontari, operatori e attività del territorio che Trevignano Romano può prepararsi ad accogliere migliaia di persone mantenendo intatta l’anima più autentica della sua festa.

E ALLA FINE, IL CIELO SUL LAGO SI COLORERÀ

Al termine della Processione, un grande spettacolo pirotecnico colorerà il cielo sopra il Lago di Bracciano, con luci e riflessi sull’acqua che accompagneranno il finale di una delle notti più attese dell’anno.

Trevignano Romano si prepara così a vivere una serata nella quale fede, tradizione, arte, comunità e bellezza si incontreranno sulle rive del lago.

Ma qualcosa rimarrà volutamente segreto fino all’ultimo.

La nuova scenografia sarà svelata soltanto la sera del 15 agosto, durante la Processione.