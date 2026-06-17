Comunicato stampa

“Questa mattina le Forze dell’Ordine, in particolare il Commissariato Flaminio Nuovo della Polizia di Stato e la Stazione dei Carabinieri di via Vibio Mariano, con il XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, che ringrazio, supportati dagli Uffici municipali del Sociale e dalla Sala Operativa di Roma Capitale, sono intervenuti di nuovo a Tomba di Nerone per affrontare le criticità dovute allo stazionamento di alcune persone senza fissa dimora all’interno dell’area privata dell’ex Cinema delle Mimose, in via Vibio Mariano.

Un intervento deciso nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dalla Prefettura lo scorso 8 giugno, per cui ringrazio il Prefetto Giannini, che si è reso necessario per eliminare una situazione di degrado e per fornire la dovuta assistenza alle persone con fragilità sanitarie e sociali che avevano trovato ricovero nell’ex cinema.

Dopo la rimozione nel 2023 del chiosco abbandonato trasformato in un luogo di ricovero per i senza fissa dimora, e la chiusura a ottobre 2025 dell’area di via Cassia 724, soggetta da anni a gravi criticità per il decoro e la sicurezza pubblica, abbiamo lavorato, e proseguiremo ancora, per migliorare la vivibilità del quartiere, intervenendo con tutti gli strumenti necessari a tutela delle situazioni più complesse e di estrema fragilità.

Un’azione che si muove inevitabilmente su un doppio binario: il monitoraggio attivo delle politiche sociali e le attività per il decoro e la sicurezza della zona e della Comunità che la vive. Ringrazio la proprietà dell’ex Cinema delle Mimose per la pronta e attiva collaborazione”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.