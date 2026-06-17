Riceviamo e pubblichiamo

Otto giornate di interventi su una singola zona alla volta dedicati allo spazzamento meccanico e manuale delle strade, alla rimozione di rifiuti abbandonati e alla pulizia di marciapiedi e cigli stradali

“Spazzamento meccanico e manuale delle strade, rimozione di rifiuti abbandonati e successiva bonifica delle aree e pulizia di marciapiedi e cigli stradali che per otto mattinate vedranno impegnati a Cerenova e Campo di Mare il personale operativo della Rieco S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana. Si tratta di ‘Quartiere Pulito 2026’, un progetto già promosso la scorsa estate e che prenderà il via sabato 20 giugno”.

A dichiararlo è Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente, Rifiuti e Decoro Urbano del Comune di Cerveteri. Oltre a quello di sabato 20 giugno, gli altri interventi saranno eseguiti nelle date di lunedì 22 giugno, sabato 27 giugno, lunedì 29 giugno, sabato 4 luglio, lunedì 6 luglio, sabato 11 luglio, lunedì 13 luglio

“In queste giornate di ‘Quartiere Pulito 2026’ – ha aggiunto l’Assessore Gnazi – il personale sarà impegnato in un’azione intensiva di pulizia che riguarderà strade, piazze e marciapiedi di una singola parte di territorio alla volta. Anziché suddividersi nelle varie parti del territorio comunale dunque, gli operatori si concentreranno su una singola, proprio per effettuare un lavoro più completo, efficace ed anche maggiormente verificabile anche perché andremo ad indicare le vie interessate. Partiremo da Campo di Mare e proseguiremo poi con Cerenova. Nei giorni precedenti gli interventi, nelle vie interessate sarà posizionata l’apposita cartellonistica di divieto di sosta: rispettarla è chiaramente fondamentale. Solo se gli operatori troveranno strade libere da auto e mezzi parcheggiati, potranno realizzare un intervento davvero accurato e completo, pertanto è importante la collaborazione di tutti”.

“Rispetto allo scorso anno – aggiunge Gnazi – la differenza sostanziale è nel numero degli interventi: li abbiamo raddoppiati, proprio per garantire un lavoro più attento e capillare nelle singole zone”.

Le strade interessate dalla prima giornata di intervento sono: Via dei Giacinti (fino a Viale Adriatico), Lungomare dei Navigatori Etruschi (fino a viale Adriatico), via dei Gerani, via dei Platani, via del Gelsomino, via delle Ortensie, viale dei Cipressi, via delle Palme, via delle Margherite, via dei Glicini, via delle Acacie, viale Tirreno (fino a Via del Gelsomino), via del Biancospino, via degli Ontani, via degli Olmi, via del Faggio, via dei Ciclamini, viale Mediterraneo e viale Adriatico, fino a via delle Mimose.