Comunicato stampa

Il Consiglio comunale di Civitavecchia ha approvato il nuovo Regolamento comunale relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazioni (stazioni radio base), atteso da anni e destinato a sostituire quello vigente, risalente al 2010 e ormai inadeguato rispetto al mutato quadro normativo statale e regionale. Il provvedimento è frutto di un articolato percorso di revisione condotto dalla Commissione consiliare Ambiente.

Il precedente regolamento aveva prodotto un elevato contenzioso con i gestori di telefonia mobile, spesso conclusosi in modo sfavorevole per l’Amministrazione. Da qui la scelta di superare un impianto eccessivamente vincolistico — fondato su divieti e distanze minime difficilmente sostenibili sul piano giuridico — in favore di uno strumento di indirizzo e pianificazione, capace di coniugare efficacia amministrativa, legittimità giuridica e tutela degli interessi della collettività.