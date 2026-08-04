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Impianti di telecomunicazione, il Consiglio comunale approva il nuovo regolamento sulle antenne

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Civitavecchia

Comunicato stampa

Il Consiglio comunale di Civitavecchia ha approvato il nuovo Regolamento comunale relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazioni (stazioni radio base), atteso da anni e destinato a sostituire quello vigente, risalente al 2010 e ormai inadeguato rispetto al mutato quadro normativo statale e regionale. Il provvedimento è frutto di un articolato percorso di revisione condotto dalla Commissione consiliare Ambiente.
Il precedente regolamento aveva prodotto un elevato contenzioso con i gestori di telefonia mobile, spesso conclusosi in modo sfavorevole per l’Amministrazione. Da qui la scelta di superare un impianto eccessivamente vincolistico — fondato su divieti e distanze minime difficilmente sostenibili sul piano giuridico — in favore di uno strumento di indirizzo e pianificazione, capace di coniugare efficacia amministrativa, legittimità giuridica e tutela degli interessi della collettività.
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