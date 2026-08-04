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MUNICIPIO XV, TORQUATI – COZZA: “CON ASSESTAMENTO BILANCIO ULTERIORI 6 MILIONI DI EURO PER IL TERRITORIO”

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Avviso di bando per la riqualificazione di un immobile

Comunicato stampa

“Con l’assestamento di bilancio 2026/2027 approvato in Assemblea Capitolina lo scorso 30 luglio, al Municipio XV sono stati trasferiti nuovi fondi per un totale di circa 6 milioni di euro tra piano investimenti, maggiori fondi e rimodulazioni interne, e spesa corrente.

Un risultato più che positivo, per cui abbiamo lavorato a lungo in costante sinergia con l’Ufficio Bilancio e in collaborazione con tutti gli altri Uffici municipali. In attesa del nuovo bilancio di dicembre 2026, questo assestamento di luglio è un passaggio che soddisfa a pieno le nostre richieste e che ci garantisce di poter proseguire con la programmazione senza dover ricorrere a tagli o riduzioni sostanziali sugli impegni presi.

Sulla spesa corrente continua il nostro grande lavoro verso i servizi alla persona, con uno stanziamento di oltre 1milione di euro per i servizi sociali, per cui però si rende necessario un approfondimento sull’aumento di spesa in relazione agli obblighi ordinati dai tribunali dei minori. A questo si aggiunge un finanziamento di 200.000€ per la manutenzione ordinaria del verde.

Sul piano investimenti, nonostante siamo a metà anno, sono tanti gli interventi messi a bilancio per cui sarà compito del municipio accelerare le procedure di impegno dei fondi. Dai 600.000€ per la manutenzione straordinaria degli intonaci e 500.000€ per quella degli infissi nelle scuole, ai quali si sommano 241.000€ per la manutenzione di tutti gli edifici pubblici del municipio, e 554.000€ delle aree verdi. Stanziati inoltre 75.000€ per l’acquisto di elettrodomestici e 120.000€ per i condizionatori per le scuole comunali, oltre a 240.000€ per campi e palestre all’interno degli istituti comprensivi. E’ stato tanto anche il lavoro per il recupero dei fondi per la messa in sicurezza delle strade del Municipio XV: 350.000€ per nuovi attraversamenti rialzati e 100.000€ per nuovi punti luce.

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