Comunicato stampa

Roma, 4 agosto 2026 – «Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio del ministro per lo Sport Andrea Abodi relativo al via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura di Roma a ospitare i Mondiali di Atletica del 2029. Si tratta di un passaggio decisivo, che conferma la solidità del percorso istituzionale seguito finora e la qualità del lavoro svolto dalla Federazione, come ricordato dal presidente Stefano Mei.

Per Roma questa candidatura non rappresenta soltanto un grande evento sportivo, ma un’opportunità strategica: investire sull’atletica significa investire su infrastrutture moderne, accessibili e durature, capaci di generare benefici per la città ben oltre la manifestazione. Il sostegno del governo, condiviso con il ministro Giancarlo Giorgetti, rafforza la credibilità del progetto e consente alla Capitale di presentarsi alla fase conclusiva della selezione con un profilo competitivo e all’altezza delle altre città candidate.

Come Azione riteniamo che Roma debba tornare a essere protagonista nello sport internazionale, e consideriamo questo passaggio un segnale concreto di collaborazione istituzionale e visione strategica. Continueremo a sostenere ogni iniziativa che punti a valorizzare la città attraverso eventi di alto livello, infrastrutture efficienti e una programmazione seria e trasparente.»

Lo dichiarano i consiglieri capitolini di Azione Flavia De Gregorio e Antonio De Santis e il consigliere di Azione del Municipio IX Marco Muro Pes.