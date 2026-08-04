Dal profilo Facebook del deputato PD Andrea Casu

Con il federalismo fiscale regionale, sul quale oggi la maggioranza ha espresso parere favorevole in Commissione Bilancio, il Governo Meloni vuole dare il colpo di grazia al trasporto pubblico locale e al diritto alla mobilità degli italiani.

Dopo gli interventi in commissione di Silvia Roggiani e Maria Cecilia Guerra, ho preso la parola anch’io in Aula per ribadire che senza il vincolo di destinazione delle risorse garantito dal Fondo Nazionale per il Tpl e con meno risorse per le regioni e i territori, si rischia un ulteriore definanziamento di un settore già in profonda crisi, con ulteriori tagli per i comuni e per i servizi per i cittadini in un’Italia che fa sempre più fatica a muoversi tra caro carburanti, caro voli e l’aumento dei costi dei traghetti e dei servizi.

Una preoccupazione condivisa non solo dall’opposizione, ma anche da imprese del settore e organizzazioni sindacali, che da tempo chiedono risorse certe e adeguate per il trasporto pubblico locale.

Come Partito Democratico siamo pronti a batterci in Parlamento e nel Paese insieme al Coordinamento Nazionale dei Circoli della mobilitá del PD contro questa scelta assurda e incomprensibile, a difesa del diritto alla mobilità di tutte le cittadine e i cittadini.