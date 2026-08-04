Comunicato stampa

Roma, 4 agosto 2026 – “Oggi la Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio regionale del Lazio, da me presieduta, ha espresso parere favorevole a due schemi di deliberazione riguardanti il Programma Straordinario per l’Impiantistica Sportiva 2026, confermando un impegno concreto della Regione Lazio di mettere lo sport al centro delle proprie politiche di sviluppo, attraverso investimenti concreti nel rafforzamento delle infrastrutture sportive del nostro territorio.

Con questi due provvedimenti la Regione Lazio destina complessivamente 5 milioni di euro alla riqualificazione e all’ammodernamento degli impianti sportivi presenti sul territorio regionale, promuovendo una visione dello sport quale strumento fondamentale di crescita individuale e collettiva, inclusione sociale, tutela della salute e valorizzazione delle comunità locali.

Il primo, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, è destinato ai comuni del Lazio proprietari di edifici scolastici che ospitano scuole primarie e secondarie di primo grado. Di queste risorse, 2 milioni saranno destinati ai comuni e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, mentre 1 milione sarà riservato a Roma Capitale, per interventi finalizzati alla riqualificazione degli impianti sportivi scolastici, luoghi fondamentali per la formazione e la crescita dei nostri giovani.

Il secondo provvedimento prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro destinato ai soggetti privati senza scopo di lucro riconosciuti dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico, proprietari o concessionari di impianti sportivi pubblici o privati ad uso pubblico. Un sostegno concreto a quelle realtà associative che ogni giorno, attraverso lo sport, svolgono una straordinaria funzione sociale nei territori.

Gli interventi finanziabili riguarderanno la riqualificazione, l’ammodernamento, l’efficientamento energetico, l’adeguamento tecnologico e alle normative di sicurezza, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il completamento di impianti incompiuti e il recupero di strutture in disuso. Saranno inoltre premiati i progetti che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili e interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale, promuovendo così una visione dello sport attenta anche alla tutela dell’ambiente.

Il contributo regionale sarà assegnato attraverso specifici avvisi pubblici e potrà coprire fino all’80% del costo complessivo dell’intervento.

Per gli impianti sportivi scolastici il finanziamento massimo concedibile sarà di 150 mila euro per progetto, mentre per gli impianti sportivi destinati alle associazioni e ai soggetti del terzo settore il contributo massimo sarà di 50 mila euro. Per i comuni con meno di 15 mila abitanti e per quelli in dissesto finanziario non sarà richiesta alcuna quota di compartecipazione fino all’importo massimo di 150 mila euro.

Investire nello sport significa investire nell’educazione, nella salute e nel futuro delle nuove generazioni, ma anche sostenere il ruolo insostituibile delle associazioni sportive e delle realtà territoriali che rappresentano un presidio quotidiano di inclusione, aggregazione e benessere. Migliorare palestre scolastiche e impianti sportivi significa offrire ai giovani, alle famiglie e a tutti i cittadini luoghi sicuri, accessibili, moderni ed efficienti nei quali praticare attività fisica e rafforzare il tessuto sociale delle nostre comunità.

La Regione Lazio, guidata dal Presidente Rocca, sta portando avanti una politica fondata su interventi concreti e una programmazione capace di rispondere alle esigenze dei territori. Il Programma Straordinario per l’Impiantistica Sportiva rappresenta una scelta politica chiara che guarda al futuro, valorizza il diritto allo sport sancito dalla Costituzione e contribuisce a costruire una Regione più inclusiva, moderna e competitiva.

Con questi provvedimenti mettiamo a disposizione dei Comuni, delle associazioni e delle comunità locali strumenti reali per migliorare la qualità degli impianti sportivi del Lazio.

La Regione Lazio conferma così il proprio impegno nel rendere lo sport realmente accessibile a tutti, rafforzando il patrimonio infrastrutturale del territorio e promuovendo opportunità di crescita, benessere e coesione sociale per le generazioni presenti e future.”

E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio.