Comunicato stampa

È recentemente uscito il romanzo “Tresche fatali nel castello di Bracciano”, un thriller storico ad alta tensione scritto dall’autore romano Renato Esposito. Il libro è stato selezionato ed è attualmente in concorso ufficiale per il prestigioso Premio Amazon Storyteller 2026.

Il romanzo, frutto di lunghi studi documentali, ripercorre i misteri e gli intrighi passionali del Rinascimento laziale, focalizzandosi sulla celebre e oscura figura della duchessa Isabella de’ Medici e sulla leggendaria trappola del “pozzo a rasoio” all’interno della Camera Rossa del castello di Bracciano. Scritto con un ritmo moderno e incalzante (150 capitoli brevi ricchi di colpi di scena), il testo punta a far riscoprire il fascino del feudo degli Orsini e dei Medici a una vasta platea di lettori nazionali.

Trattandosi di un’opera che mette al centro la storia e la bellezza di Bracciano in una competizione letteraria nazionale, credo che la notizia possa essere di grande interesse per i vostri lettori e per la comunità locale.

Disponibilità del volume:

Il romanzo è distribuito direttamente tramite la piattaforma Amazon ed è disponibile sia in formato cartaceo sia in versione digitale (eBook), accessibile anche attraverso il programma di lettura Kindle Unlimited.

Link di riferimento: https://www.amazon.it/dp/B0H3F5PVNS

Resto a completa disposizione della redazione per brevi interviste, dichiarazioni o per l’invio di una copia del romanzo. In allegato si trasmettono la foto di copertina e un’immagine dell’autore con il volume.

Renato Esposito