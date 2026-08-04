Nuova aula studio nel Municipio XV : un luogo di incontro e crescita

Nel Municipio XV nasce un nuovo punto di riferimento per studenti, lavoratori e cittadini. È stata inaugurata l’Aula Studio Vigna Clara, uno spazio dedicato allo studio, alla lettura e alla condivisione, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, del presidente del Municipio XV Daniele Torquati e dei rappresentanti di Biblioteche di Roma.

L’aula entra a far parte della rete cittadina degli spazi dedicati allo studio, che conta già 19 presidi distribuiti nei diversi quartieri della Capitale. La sua particolarità è anche il luogo in cui nasce: una stazione ferroviaria rinnovata dopo anni di abbandono, trasformata in uno spazio di incontro e partecipazione.

L’apertura di queste strutture rappresenta un passo importante, in un periodo dove tutti i cittadini ricercano e hanno la necessità di luoghi tranquilli e, soprattutto, accessibili, dove poter studiare, leggere, lavorare, o semplicemente ritrovarsi insieme. Non tutti hanno infatti la possibilità di avere a disposizione ambienti adeguati nelle proprie case o di frequentare spazi privati. Avere luoghi pubblici, gratuiti e accoglienti significa creare nuove occasioni di crescita e di confronto.

Un’aula studio può diventare, e deve essere, un punto di incontro tra persone diverse, un luogo dove nascono idee, relazioni e iniziative culturali. Biblioteche e spazi di questo tipo hanno un ruolo fondamentale perché permettono alla cultura di essere vissuta nella quotidianità, fuori dalle sole occasioni istituzionali.

L’Aula Studio Vigna Clara si inserisce quindi in un progetto più ampio di rigenerazione urbana, dove edifici e spazi pubblici tornano a essere vissuti dai cittadini. Un investimento che guarda soprattutto alle nuove generazioni, quelle del presente, offrendo un luogo in cui poter costruire passo passo il proprio futuro attraverso lo studio, la conoscenza e la condivisione.

Francesca Greco, redattrice L’agone