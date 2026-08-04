Comunicato stampa

Prosegue la quinta edizione della rassegna estiva “E…state in Giardino”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia. Questa sera, martedì 4 agosto, alle ore 21.00, il Giardino della Cittadella della Musica ospiterà il concerto del Nico Gori Jazz Trio, formazione composta da tre grandi protagonisti della scena jazz italiana: Nico Gori, Ellade Bandini e Francesco Pierotti.

Il trio accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il jazz contemporaneo, intrecciando bebop, swing e influenze latine in un dialogo musicale ricco di energia, di creatività e di improvvisazione. Il repertorio alternerà composizioni originali a raffinate riletture dei grandi classici del jazz e della canzone d’autore, offrendo una serata di grande qualità artistica.

«La rassegna “E…state in Giardino” continua a proporre appuntamenti di alto livello, capaci di valorizzare linguaggi musicali differenti e di coinvolgere un pubblico sempre più numeroso. Ospitare artisti del calibro di Nico Gori, Ellade Bandini e Francesco Pierotti rappresenta un motivo di grande soddisfazione e conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di offrire occasioni culturali di qualità, accessibili a tutta la cittadinanza. Desidero ringraziare il direttore artistico Felice Tazzini per il prezioso lavoro svolto nella costruzione del cartellone e gli Uffici dell’Assessorato alla Cultura, che con competenza e con abnegazione stanno contribuendo alla piena riuscita della manifestazione». Lo dichiara l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti.

Dopo gli apprezzamenti raccolti dai precedenti appuntamenti della rassegna, “E…state in Giardino” prosegue confermandosi uno degli eventi culturali più attesi dell’estate cittadina, con un programma capace di coniugare qualità artistica, intrattenimento e partecipazione.

L’appuntamento è fissato per questa sera, martedì 4 agosto, alle ore 21.00, presso il Giardino della Cittadella della Musica di Civitavecchia.