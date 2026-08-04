Comunicato stampa
Tre spettacoli, due luoghi simbolo e un viaggio negli anni Sessanta
Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la VII edizione della rassegna “Dal Mito alla
Storia”, promossa dalla Pro Loco di Civitavecchia APS, che anche quest’anno ha saputo coniugare
teatro, musica, storia e cultura attraverso un percorso artistico originale e coinvolgente.
L’edizione 2026 ha scelto come filo conduttore gli anni Sessanta, un decennio che ha profondamente
trasformato la società, la cultura e il modo di guardare al futuro. Tre spettacoli completamente diversi
tra loro hanno raccontato, da prospettive differenti, una stagione ricca di fermenti, cambiamenti e
contraddizioni, offrendo al pubblico emozioni, riflessioni e momenti di autentico coinvolgimento.
Ad ospitare la rassegna sono state due location di straordinario fascino e valore per la città: il Parco
Martiri delle Foibe, che ha accolto i primi due appuntamenti con “La stagione delle parole nuove”
e Porta Livorno, suggestiva cornice per lo spettacolo “Sessanta!” e per l’evento conclusivo “Le
Divinità del Fuoco”, dove il mito è tornato a dialogare con il presente attraverso un linguaggio
capace di unire narrazione, musica, immagini e teatro.
Uno degli elementi più significativi di questa edizione è stata la valorizzazione dei talenti artistici
di Civitavecchia. Attori, musicisti, autori e professionisti del territorio hanno dimostrato ancora una
volta competenza, sensibilità e qualità artistica, confermando come la città possa contare su un
patrimonio culturale di assoluto valore.
La Pro Loco di Civitavecchia desidera rivolgere un sincero ringraziamento al Direttore Artistico della
rassegna Gino Saladini e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: agli
artisti, ai tecnici, ai volontari, agli uffici di Port Utilities e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale, al pubblico che ha seguito con entusiasmo tutti gli appuntamenti e agli
sponsor che, con il loro sostegno, hanno reso possibile la realizzazione della rassegna.
Un particolare ringraziamento va alla Fondazione Ca.Ri.Civ., a ENEL Italia S.p.A., alla Banca di
Credito Cooperativo Roma – Agenzia di Civitavecchia, alle Terme dei Papi di Viterbo, alla
Società Le Terme della Famiglia Ubertazzo, a Unindustria Civitavecchia, Cam Power S.r.l.,
Impresa Guerrucci S.r.l., Rosendhal di Tolfa, Rambotti & Pietranera S.r.l., M.M.C. Truck &
Bus S.r.l., Cooperativa Sant’Agostino e Gomme Italia S.r.l., che hanno creduto nel valore culturale
dell’iniziativa.
La VII edizione di “Dal Mito alla Storia” conferma così la capacità della rassegna di rinnovarsi ogni
anno, proponendo progetti culturali di qualità che valorizzano il territorio, coinvolgono il pubblico e
promuovono il patrimonio storico e artistico di Civitavecchia attraverso il linguaggio universale dello
spettacolo dal vivo.
Associazione Turistica Pro Loco Civitavecchia APS
P.zza Piccinato, 10- 00053 Civitavecchia (RM)
P.IVA 05997111009 – C.F. 91036490588
E-Mail: prolococivitavecchia@gmail.com – PEC prolococivitavecchia@legpec.it
Web: www.prolococivitavecchia.com – AFFILIATA U.N.P.L.I
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Con la soddisfazione per i risultati raggiunti, l’appuntamento è già rivolto alla prossima edizione, con
l’obiettivo di continuare a far crescere una manifestazione che rappresenta ormai uno degli
appuntamenti culturali più attesi