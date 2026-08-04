Comunicato stampa

Tre spettacoli, due luoghi simbolo e un viaggio negli anni Sessanta

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la VII edizione della rassegna “Dal Mito alla

Storia”, promossa dalla Pro Loco di Civitavecchia APS, che anche quest’anno ha saputo coniugare

teatro, musica, storia e cultura attraverso un percorso artistico originale e coinvolgente.

L’edizione 2026 ha scelto come filo conduttore gli anni Sessanta, un decennio che ha profondamente

trasformato la società, la cultura e il modo di guardare al futuro. Tre spettacoli completamente diversi

tra loro hanno raccontato, da prospettive differenti, una stagione ricca di fermenti, cambiamenti e

contraddizioni, offrendo al pubblico emozioni, riflessioni e momenti di autentico coinvolgimento.

Ad ospitare la rassegna sono state due location di straordinario fascino e valore per la città: il Parco

Martiri delle Foibe, che ha accolto i primi due appuntamenti con “La stagione delle parole nuove”

e Porta Livorno, suggestiva cornice per lo spettacolo “Sessanta!” e per l’evento conclusivo “Le

Divinità del Fuoco”, dove il mito è tornato a dialogare con il presente attraverso un linguaggio

capace di unire narrazione, musica, immagini e teatro.

Uno degli elementi più significativi di questa edizione è stata la valorizzazione dei talenti artistici

di Civitavecchia. Attori, musicisti, autori e professionisti del territorio hanno dimostrato ancora una

volta competenza, sensibilità e qualità artistica, confermando come la città possa contare su un

patrimonio culturale di assoluto valore.

La Pro Loco di Civitavecchia desidera rivolgere un sincero ringraziamento al Direttore Artistico della

rassegna Gino Saladini e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: agli

artisti, ai tecnici, ai volontari, agli uffici di Port Utilities e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Centro Settentrionale, al pubblico che ha seguito con entusiasmo tutti gli appuntamenti e agli

sponsor che, con il loro sostegno, hanno reso possibile la realizzazione della rassegna.

Un particolare ringraziamento va alla Fondazione Ca.Ri.Civ., a ENEL Italia S.p.A., alla Banca di

Credito Cooperativo Roma – Agenzia di Civitavecchia, alle Terme dei Papi di Viterbo, alla

Società Le Terme della Famiglia Ubertazzo, a Unindustria Civitavecchia, Cam Power S.r.l.,

Impresa Guerrucci S.r.l., Rosendhal di Tolfa, Rambotti & Pietranera S.r.l., M.M.C. Truck &

Bus S.r.l., Cooperativa Sant’Agostino e Gomme Italia S.r.l., che hanno creduto nel valore culturale

dell’iniziativa.

La VII edizione di “Dal Mito alla Storia” conferma così la capacità della rassegna di rinnovarsi ogni

anno, proponendo progetti culturali di qualità che valorizzano il territorio, coinvolgono il pubblico e

promuovono il patrimonio storico e artistico di Civitavecchia attraverso il linguaggio universale dello

spettacolo dal vivo.

Associazione Turistica Pro Loco Civitavecchia APS

P.zza Piccinato, 10- 00053 Civitavecchia (RM)

P.IVA 05997111009 – C.F. 91036490588

E-Mail: prolococivitavecchia@gmail.com – PEC prolococivitavecchia@legpec.it

Web: www.prolococivitavecchia.com – AFFILIATA U.N.P.L.I

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Con la soddisfazione per i risultati raggiunti, l’appuntamento è già rivolto alla prossima edizione, con

l’obiettivo di continuare a far crescere una manifestazione che rappresenta ormai uno degli

appuntamenti culturali più attesi