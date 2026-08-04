Comunicato stampa

“Non si può tollerare questa violenza di strada”. Lo ha affermato il Senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo questa sera a Filorosso su Rai 3, il programma condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi, affrontando il tema delle baby gang e del fenomeno dei cosiddetti “maranza”.

Secondo Gasparri, il contrasto a questi fenomeni deve svilupparsi su due fronti: quello della prevenzione e quello della repressione. “Uno dei provvedimenti più importanti del centrodestra è stato quello di Caivano”, ha ricordato il senatore, sottolineando come il Governo abbia avviato un percorso di recupero delle periferie e di rilancio del sistema scolastico.

“C’è un’azione positiva di avviamento alla scuola e di recupero delle periferie, ma ci vuole tempo, perché parliamo di periferie progettate male”, ha spiegato Gasparri, evidenziando anche i risultati ottenuti sul fronte dell’abbandono scolastico. “L’abbandono scolastico è sceso dall’11 al 7 per cento”, ha osservato.

L’esponente di Forza Italia ha poi affrontato il tema dell’integrazione. “Ci sono persone che non accettano l’integrazione”, ha affermato, rivendicando il lavoro svolto dal Governo anche su questo fronte. “Sull’integrazione abbiamo lavorato”, ha detto, collegando il tema anche alle politiche migratorie. “Gli sbarchi sono diminuiti e le espulsioni devono crescere ancora di più”.

Sul versante della sicurezza, Gasparri ha ribadito la necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione. “C’è anche l’aspetto repressivo, con norme più severe e anche il fermo preventivo”, ha dichiarato, sostenendo che la risposta dello Stato debba essere ferma nei confronti di chi commette atti di violenza. Infine, il senatore ha affrontato il tema della responsabilità penale dei minori. “Oggi il minorenne, anche se ha 14 anni, deve dimostrare che si trova in una condizione che non è imputabile”, ha concluso.