Comunicato stampa

Grande partecipazione e piena soddisfazione per il “Martignano Kayak Tour”, l’escursione organizzata sabato 1° agosto sul Lago di Martignano, promosso dal Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano con APS Martignano.

L’iniziativa, inserita nella campagna “Vivi i Parchi del Lazio”, ha visto la partecipazione di una quindicina di appassionati provenienti da Roma che hanno avuto l’opportunità di vivere una giornata immersi nella natura, pagaiando nelle acque cristalline di uno dei laghi più incontaminati del Lazio.

Soddisfatto l’organizzatore Giorgio Olivetti, presidente dell’associazione locale promotrice dell’evento.

“Una quindicina di appassionati provenienti da Roma hanno avuto l’opportunità di scoprire le meraviglie del nostro lago. È stata una giornata all’insegna dello sport, della natura e della condivisione, proprio nello spirito con cui nasce questa iniziativa.”

A confermare il successo dell’evento sono stati soprattutto i messaggi arrivati dai partecipanti al termine dell’escursione.

“Ci sono persone che non organizzano semplicemente un’escursione, ma creano occasioni di incontro. Oggi, tra canoe e natura, perfetti sconosciuti si sono ritrovati in una sintonia sorprendente. Credo che questo accada anche grazie alla tua capacità di catalizzare energie belle. Grazie di cuore per aver reso questa giornata così speciale.”

E ancora:

“Le persone passano, le emozioni restano. Grazie per questa bellissima esperienza.”

Parole che testimoniano come il Martignano Kayak Tour sia stato molto più di una semplice escursione: un’occasione per conoscere un territorio straordinario, creare nuove amicizie e vivere un’esperienza autentica nel cuore del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.

Il successo dell’iniziativa rappresenta un ulteriore incentivo a proseguire lungo questa strada: sono infatti già in programma nuovi appuntamenti organizzati dall’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano insieme all’associazione presieduta da Giorgio Olivetti, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare uno dei patrimoni naturalistici più affascinanti del Lazio attraverso esperienze all’aria aperta, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Ente Regionale Parco Bracciano-Martignano