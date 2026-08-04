Nuove costruzioni: perché oggi gli acquirenti preferiscono il “pronto da vivere”

Il mercato immobiliare sta mostrando un cambiamento sempre più evidente: le abitazioni da ristrutturare incontrano maggiori di icoltà nella vendita, mentre le nuove costruzioni, anche quando proposte a prezzi molto elevati, vengono assorbite rapidamente dal mercato.

Fino a qualche anno fa acquistare una casa da ristrutturare era considerato un modo per risparmiare e personalizzare gli ambienti secondo i propri gusti. Oggi, invece, molti acquirenti preferiscono spendere di più, purché l’immobile sia nuovo, e iciente e immediatamente abitabile.

Le ragioni sono diverse. Chi acquista una nuova costruzione cerca soprattutto tranquillità. Vuole conoscere fin dall’inizio il costo complessivo dell’operazione, evitare lavori impegnativi e poter entrare in casa senza dover a rontare mesi di cantiere.

Un altro elemento decisivo è l’e icienza energetica. Le abitazioni di nuova generazione sono generalmente progettate con migliori isolamenti, infissi performanti, impianti moderni, riscaldamento a pavimento, fotovoltaico e consumi ridotti. Caratteristiche che oggi incidono non solo sul comfort, ma anche sulle spese di gestione e sul valore futuro dell’immobile.

Sono cambiate anche le esigenze abitative. Gli acquirenti cercano spazi ben distribuiti, ambienti luminosi, terrazzi, giardini, posti auto, garage e stanze da destinare allo studio o al lavoro da casa.

Nelle nuove costruzioni questi elementi vengono spesso previsti già in fase progettuale, mentre negli immobili più datati non sempre è possibile ricavarli.

Esiste poi un importante fattore psicologico. Una casa nuova trasmette l’idea di sicurezza, pulizia, modernità e assenza di problemi. Molte famiglie, soprattutto quando devono a rontare un mutuo di lunga durata, preferiscono sostenere una rata più elevata anziché aggiungere all’acquisto il peso economico e organizzativo di una ristrutturazione.

Questo non significa che gli immobili da ristrutturare non abbiano più mercato. Possono ancora rappresentare un’ottima opportunità, ma devono essere proposti a un prezzo realmente coerente con le condizioni dell’abitazione e con i costi necessari per renderla moderna ed efficiente.

Il problema nasce quando il prezzo richiesto per un immobile datato si avvicina troppo a quello di una casa nuova. In quel caso l’acquirente tende quasi sempre a scegliere la soluzione pronta, più efficiente e con minori incognite.

Il successo delle nuove costruzioni dimostra quindi che oggi il mercato non valuta soltanto i metri quadrati, ma soprattutto la qualità dell’abitare. Comfort, risparmio energetico, sicurezza, funzionalità e assenza di lavori sono diventati elementi determinanti nella decisione di acquisto.

Per vendere un immobile da ristrutturare è quindi necessario partire da una valutazione realistica, presentare con chiarezza le sue potenzialità e mettere l’acquirente nelle condizioni di comprendere fin dall’inizio l’investimento complessivo necessario.

La domanda di abitazioni nuove e ad alta e icienza continua a essere molto forte nel nostro territorio. Chi possiede un terreno edificabile, un immobile da valorizzare o una casa da vendere può contattarci per una valutazione ai numeri 06 99901489 oppure 334 2311190.