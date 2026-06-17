Comunicato stampa

L’attesa è finita, riapre l’Arena Palma.

La nostra terrazza sospesa tra il lago e il cielo torna ad accendersi: un luogo che sa d’estate, di chiacchiere e risate, di cinema, musica e incontri.

Oltre due mesi di programmazione, dal 25 giugno al 30 agosto, tra i film più belli dell’anno, grandi classici e tanti appuntamenti speciali.

Ad inaugurare la stagione, giovedì 25 giugno, sarà Gabriele Mainetti, ospite per la prima volta dell’Arena Palma, per celebrare insieme al pubblico i dieci anni di Lo Chiamavano Jeeg Robot. Prima della proiezione apriamo le danze con il concerto Funk dei Bagnomaria.

Proseguono anche i nostri Giovedì del Cult: dopo Lo Chiamavano Jeeg Robot sarà la volta di Bianca di Nanni Moretti, di un omaggio a Marjane Satrapi con Persepolis, del Rocky Horror Picture Show e della celebrazione dei 30 anni di Romeo + Giulietta di William Shakespeare.

Come sempre ci verranno a trovare alcuni dei protagonisti del mondo del cinema: Daniele Vicari e Gabriel Montesi presenteranno Ammazzare Stanca (3 luglio), Francesco Cordio e Filippo Tantillo per Ritorno al Tratturo (8 luglio), Margherita Spampinato sarà con noi per Gioia Mia (29 luglio) e Rocco Papaleo presenterà Il Bene Comune (1 agosto).

Da segnare in agenda la data di domenica 5 luglio con il concerto del grande Maestro Cesare Dell’Anna e la presentazione del documentario Giro di Banda insieme al regista Daniele Cini all’interno della rassegna Incontri. Cinema e Musica dal Mondo.

Continua inoltre la preziosa collaborazione con l’Orchestra Roma Sinfonietta, che porterà all’Arena due appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica lirica e classica.

Tra gli eventi speciali della stagione, il 9 luglio l’Arena ospiterà Gioia Costa per la presentazione di Erano Donne. Al tramonto, prima della proiezione, parole, letture e suggestioni sonore daranno voce a cinque figure femminili straordinarie – Colette, Cristina di Belgiojoso, Paolina Borghese, Giovanna d’Arco e Caterina da Genova – unite dal coraggio di sfidare il proprio tempo in nome della libertà.

Naturalmente non mancheranno alcuni dei film più amati della stagione appena conclusa e le uscite più attese dell’estate: tanti appuntamenti per grandi e bambini.

Come sempre, l’Arena aprirà alle 19.30 per un drink al tramonto affacciato sul lago, aspettando che il sole lasci spazio alle stelle, tra musica e relax.

E naturalmente non manca il cibo. Per la stagione 2026 si rinnova e si rafforza la collaborazione con il Panificio Culetti, che accompagnerà l’intera stagione dell’Arena. Non mancheranno inoltre alcuni appuntamenti speciali insieme a produttori, artigiani e protagonisti della cultura gastronomica locale.

Queste sono solo le prime settimane di programmazione. Il resto dell’estate lo sveleremo poco alla volta, tra nuovi film, ospiti e qualche sorpresa. Ci vediamo all’Arena!