Comunicato stampa

“Il Parco di San Godenzo è stato intitolato a Rosa Genoni: stilista, insegnante ed attivista politica, considerata l’ideatrice della moda Made in Italy. Un riconoscimento dovuto per il suo impegno imprenditoriale, ma soprattutto per aver dedicato buona parte della sua vita alla difesa della pace, per aver condotto numerose battaglie a tutela dei diritti delle lavoratrici promuovendo il lavoro femminile come strumento di lotta politica ed emancipazione sociale. Nata a Tirano il 16 giugno 1867, Rosa Genoni è stata una donna libera da schemi, capace di affermarsi e far conoscere al mondo la “pura arte italiana”, ispirata al classico e ai capolavori del Rinascimento.

Siamo orgogliosi di poter ricordare in un parco importante del nostro territorio una donna che si è spesa molto per le altre donne e per tutta la Comunità, affermando valori in cui anche noi, come Municipio, ci ritroviamo pienamente e che guidano il nostro lavoro quotidiano sul territorio.

Con l’Assesssora alle Pari Opportunità, Agnese Rollo, ringraziamo le Presidenti di Commissione, Stefania De Angelis ed Egle Cava, promotrici dell’iniziativa e della proposta di risoluzione, accolta con favore dal consiglio municipale, che sollecitava l’adeguamento della toponomastica femminile del nostro territorio, individuando spazi e servizi pubblici da intitolare a figure femminili autorevoli. Un documento reso ancora più forte dalla deliberazione di Giunta Capitolina n.176 del 08/05/2025. Grazie anche ai familiari di Rosa Genoni che con una delegazione del Comune di Tirano e dell’Ambasciata australiana hanno partecipato alla cerimonia, organizzata proprio nel giorno della sua nascita.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.