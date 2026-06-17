Dalla pagina Facebook del Comune
Il 20 e 21 giugno 2026 Bracciano si prepara a fare un salto indietro nel tempo, tra atmosfere medievali, antichi mestieri, giochi e svaghi d’altri tempi.
Per due giornate, il Centro Storico di Bracciano diventerà il cuore di un evento pensato per nobili e popolani, grandi e piccoli, con rievocazioni, attività e momenti dedicati alla storia e alla tradizione.
Gli eventi si svolgeranno nelle principali zone del centro storico:
– Piazza Mazzini
– Torrione
– Sentinella
– Chiostro degli Agostiniani
– Piazza IV Novembre
Un’occasione per vivere Bracciano in una veste diversa, suggestiva e coinvolgente, ai piedi del suo Castello.
20 e 21 giugno 2026
Centro Storico di Bracciano