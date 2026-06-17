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Il 20 e 21 giugno torna “Bracciano Medievale – Arti e Mestieri”

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Arti e mestieri

Dalla pagina Facebook del Comune

Il 20 e 21 giugno 2026 Bracciano si prepara a fare un salto indietro nel tempo, tra atmosfere medievali, antichi mestieri, giochi e svaghi d’altri tempi.
Per due giornate, il Centro Storico di Bracciano diventerà il cuore di un evento pensato per nobili e popolani, grandi e piccoli, con rievocazioni, attività e momenti dedicati alla storia e alla tradizione.
Gli eventi si svolgeranno nelle principali zone del centro storico:
– Piazza Mazzini
– Torrione
– Sentinella
– Chiostro degli Agostiniani
– Piazza IV Novembre
Un’occasione per vivere Bracciano in una veste diversa, suggestiva e coinvolgente, ai piedi del suo Castello.
20 e 21 giugno 2026
Centro Storico di Bracciano
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