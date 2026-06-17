Dalla pagina Facebook del Comune

Il 20 e 21 giugno 2026 Bracciano si prepara a fare un salto indietro nel tempo, tra atmosfere medievali, antichi mestieri, giochi e svaghi d’altri tempi.

Per due giornate, il Centro Storico di Bracciano diventerà il cuore di un evento pensato per nobili e popolani, grandi e piccoli, con rievocazioni, attività e momenti dedicati alla storia e alla tradizione.