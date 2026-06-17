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AL VIA LA MANUTENZIONE DEGLI ITINERARI DI FRUIZIONE NELLA RISERNA NATURALE MONTERANO

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Riserva Monterano

Dalla pagina Facebook del Comune

Al via proprio in questi giorni il primo lotto del programma di manutenzione del verde in Riserva.
La pianificazione dei lavori è stata pensata partendo dalle zone più frequentate dai turisti: l’Antica Monterano ed il sentiero della Diosilla sono stati i primi luoghi interessati dagli interventi.
In particolare per il sentiero della Diosilla, uno degli itinerari più conosciuti della nostra aree protetta, il progetto prevede, oltre all’ordinaria manutenzione, anche la messa in sicurezza e valorizzazione del percorso.
L’impegno della Riserva e dell’Ente gestore (Comune di Canale Monterano) è, infatti, quello di andare ad incidere concretamente sulla fruibilità dell’area protetta, consapevoli del fatto che si tratti di un luogo naturale tra i più ricchi di biodiversità del Lazio al cui interno però sono inserite evidenze archeologiche e storico architettoniche che devono essere valorizzate e rese pienamente visitabili.
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