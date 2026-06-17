Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento speciale in libreria sabato 20 giugno alle ore 18:30: musica e il buon vino della Cantina Sociale di Cerveteri, ingresso gratuito

“Non solo libri e incontri con nuovi autori, ma anche musica e scoperta del prodotto tipico del nostro territorio. Sabato 20 giugno alle ore 18:30 siamo lieti di ospitare un evento davvero eccezionale: il ‘Mezzo Forte Clarinet Quartet’ in concerto, raffinato quartetto di clarinetti che spazierà meravigliosamente dal jazz al pop con arrangiamenti d’eccezione, al quale si affiancheranno le degustazioni dei vini della Cantina Sociale di Cerveteri. L’ingresso è gratuito: sarà occasione per trascorrere un piacevole pomeriggio insieme in libreria, per incontrarci e per augurarci una buona e serena estate, sempre in compagnia dei libri e della cultura”. A dichiararlo sono Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti della libreria Mondadori Bookstore di Cerveteri.

“Dopo una ricca stagione invernale e primaverile con tantissimi eventi letterari, vogliamo iniziare l’estate in musica, in compagnia di un quartetto di clarinetti che già in passato abbiamo avuto il piacere di avere ospiti e che in questi mesi si sono distinti in numerosi concerti in tante location di prestigio – dichiarano Andrea e Tarita – un pomeriggio di festa, con musica di qualità, con quattro musicisti molto conosciuti nella nostra città ed apprezzati non soltanto per doti artistiche ma per spessore umano. Ringraziamo inoltre la Cantina Sociale di Cerveteri che anche quest’anno ha voluto contribuire all’organizzazione di questo evento e sarà presente con i propri vini. Vi aspettiamo in libreria!”.

Il “Mezzo Forte Clarinet Quartet”, composto da Giovanni Apuzzo, Luca Biferari, Francesco Notaristefano e Flavio De Maio è un quartetto di clarinetti nato nel territorio che vanta già numerosi concerti. Proporranno come sempre un ricco repertorio, che spazierà dai grandi classici del pop mondiale, al jazz alle colonne sonore del cinema mondiale che hanno segnato un’epoca.