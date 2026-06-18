Care studentesse e cari studenti,

oggi si apre per voi una delle tappe più significative del percorso scolastico: l’Esame di Maturità. È un momento che porta con sé emozione, impegno, un pizzico di trepidazione e, soprattutto, la consapevolezza di ciò che avete costruito in questi anni.

La maturità non è soltanto una prova: è un passaggio simbolico. Segna la fine di un ciclo e l’inizio di un altro. Il prossimo anno, per molti di voi, comincerà una nuova modalità di essere studenti: quella universitaria. Un modo diverso di studiare, di organizzare il proprio tempo, di esplorare interessi e passioni con maggiore libertà e responsabilità. È un orizzonte che si apre davanti a voi, sappiatelo osservare nel modo corretto.

Affrontate queste giornate con serenità e fiducia nelle vostre capacità. Portate con voi ciò che avete imparato, non solo sui libri, ma nella vita della scuola: la collaborazione, la curiosità, la tenacia. Sono strumenti che vi accompagneranno ben oltre queste prove.

L’Agone, vi augura di vivere questo esame come un’occasione per dimostrare a voi stessi quanto valete e per guardare al futuro con coraggio e entusiasmo. Siamo orgogliosi di voi.

Buona maturità a tutti.