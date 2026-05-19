Comunicato stampa
Un *kit* contenente *due vasetti di Erbe Aromatiche* _(due diverse profumazioni, come maggiorana, salvia, rosmarino, origano, timo faustini, timo limone)_ , per continuare a *sostenere insieme la Ricerca Scientifica* sulla *sclerosi multipla*, una malattia che ad oggi, *non ha ancora una cura*.
Potete già prenotare il vostro kit, *rispondendo a questo messaggio!*. Le erbe mi arriveranno nella giornata di giovedì e avremo sicuramente modo di *incontrarci*. Inoltre, come sempre, vi aspetto *sabato 23 maggio* in *Piazza Aldo Moro* a *Cerveteri*, insieme a mamma *Adele Prosperi* con il nostro *consueto stand solidale*.
Insieme, per *un mondo libero dalla Sclerosi Multipla!*.
_Costruiamolo insieme!_
*William*
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