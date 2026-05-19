Comunicato stampa

_Appuntamento per venerdì 22 maggio alle ore 18:00. Andrea e Tarita: “Un autore del nostro territorio che siamo felici di poter ospitare in libreria”_

Duemila anni della Chiesa cattolica, un viaggio tra le figure e gli eventi che ne hanno segnato l’evoluzione fino ai giorni moderni. Dal Concilio di Trento a Papa Gregorio VII, da San Francesco d’Assisi a Papa Alessandro VI.

Nuovo appuntamento letterario da “Mondadori Bookstore Cerveteri” in Largo Almunecar: venerdì 22 maggio alle ore 18:00, ospite Remo Simonetti, volto conosciuto in città in quanto residente a Marina di Cerveteri, che presenterà il suo ultimo libro “Su quella pietra”, edito da EtaBeta.

“Dopo il successo della due giorni di ‘Mondadori sotto la Quercia’, prosegue la regolare programmazione di incontri letterari all’interno della nostra libreria – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti – continua con un autore del nostro territorio, Remo Simonetti, che ci condurrà in un lungo viaggio all’interno della Chiesa cattolica, una storia lunga duemila anni fatta di grandi personaggi, momenti particolari e misteri. Dall’antichità ai giorni nostri, un pomeriggio culturale davvero di spessore che siamo onorati di poter accogliere nella nostra attività. Vi aspettiamo davvero numerosi”.

Per il mese di maggio è previsto anche un ulteriore momento di incontro con Mondadori, sabato 30 maggio, sempre alle ore 18:00 con la presentazione del libro edito da RizzoliLibri di Andreea Simionel “La ragazza d’aria”