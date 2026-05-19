Comunicato stampa

“Sono sei gli appuntamenti sportivi, da Ponte Milvio fino al Borgo di Cesano, che coinvolgeranno gli over 60 del nostro territorio.

Pensate con il coinvolgimento delle Case Sociali per gli Anziani e per il Quartiere (CSAQ), delle associazioni e dei comitati di quartiere, da sabato 23 maggio a sabato 27 giugno sono in programma delle passeggiate sportive nei parchi con l’accompagnamento di allenatori specializzati.

Gli appuntamenti, che rientrano nella prima fase annuale di programmazione per il periodo primavera – estate 2026, sono il risultato di un confronto costante con gli anziani e le anziane dei diversi quartieri del Municipio XV avvenuti durante gli incontri per l’aggiornamento delle attività nel piano sociale 2024 – 2026 e hanno l’obiettivo di promuovere la salute, la partecipazione e la sicurezza della seconda e della terza età.

Con il Presidente del Municipio, Daniele Torquati, proseguiamo il lavoro di costruzione delle attività rientranti nell’ambito dell’invecchiamento attivo attraverso iniziative pensate affinché gli over 60 abbiano una vasta scelta tra le proposte in calendario.

Davvero grazie all’associazione Vitattiva per questa nuova programmazione di attività che uniscono sport, salute e natura.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo, e il Presidente di Commissione, Alfonso Rago.