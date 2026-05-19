Che delizia è passeggiare per Trevignano

Trevignano è un paese splendido, perfetto per una scampagnata domenicale all’insegna di un bel panorama passeggiando sul boulevard trevignanese magari con un bel gelato nella mano, è quello che hanno fatto moltissime persone nella giornata di sabato sedici e domenica diciassette maggio che hanno dato via ai festeggiamenti per il santo patrono del paese , San Bernardino da Siena, che proseguiranno anche nella giornata del venti di maggio.

Questa festa per i trevignanesi è all’insegna della devozione e della spiritualità dati i diversi momenti dedicati alle liturgie in onore del santo. Le feste patronali, specialmente nei piccoli paesi sono spesso o sempre legate alle liturgie religiose, in particolare S. Bernardino da Siena, patrono di Trevignano era un frate francescano e studioso teologo che si trovò nella metà del 1400 a passare per il borgo di Trevignano che in quel periodo fuggiva da incursione e pestilenze, il frate aiutò la popolazione rassicurandola e radunando i fuggiaschi , restando con loro e predicando per circa cinque giorni su di un sasso.

La gente di Trevignano gli rimase molto devota proclamandolo santo patrono del borgo nel giorno della sua morte , il venti maggio, da allora il santo patrono si festeggia con allegria e devozione, oltre alle liturgie in queste giornate di festa il paese offre idee culinarie con il pescato locale, delle favolose passeggiate intorno al lago circondando le persone di un tipico mercatino dai toni hippy dove possiamo trovare , abbigliamento, pelletteria, artigianato e prodotti olistici che appunto donano un tema spirituale all’insegna del relax e della meditazione.

Passeggiare per la via del centro di Trevignano è una attività molto rilassante, tra i banchi del mercatino, l’odore degli incensi, dei prodotti tipici regionali e la musica fanno sì che il tempo si dilati piacevolmente fino a finire per per rendesi conto che lo spazio che stiamo vivendo è unico ed irripetibile pertanto molto molto prezioso specialmente se vissuto in compagnia di persone a noi care.

Ilaria Morodei