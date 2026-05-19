Anguillara, taglio del nastro per il nuovo Ospedale di Comunità

Alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, nella giornata di ieri, è stato inaugurato l’Ospedale di Comunità della ASL Roma 4, in via Duca degli Abruzzi ad Anguillara Sabazia.

Dopo il taglio del nastro, eseguito da una delle infermiere professionali presenti, il breve giro all’interno della struttura ha permesso di apprezzare camere luminose, ampi corridoi, un’attrezzata palestra, dettagli che rassicurano più che impressionare. Gli spazi, progettati per offrire un’assistenza intermedia tra il ricovero ospedaliero e il domicilio, rispecchiano la missione degli ospedali di prossimità: accoglienza, continuità delle cure e presa in carico territoriale.

Al termine della visita, sul piazzale esterno, alla presenza del Direttore Sanitario Aziendale Cristiana Bianchini, del vice sindaco Paola Fiorucci e assessori e consiglieri del Comune di Anguillara, dell’assessore regionale M. Maselli, con i consiglieri regionali M. Crea e G. Simeoni, è intervenuto il sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo e il Direttore Generale della ASL Roma 4 Rosaria Marino.

Ha concluso la manifestazione il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che, dopo aver confermato che la nuovissima struttura è dotata di 20 posti letto ed è stata realizzata con i soldi del PNNR nei tempi previsti (ricordiamo che nel 2022 ci fu la consegna formale, a titolo gratuito, dei terreni tra la ASL ROMA 4 e il Comune di Anguillara Sabazia) ha fatto i complimenti e ringraziato tutti gli attuali attori della realizzazione, ricordando l’importanza di strutture pensate e progettate per accogliere pazienti che hanno bisogno di una breve assistenza sanitaria, vicine ai propri territori, sottolineando che quest’ultima struttura ha superato, di gran lunga, tutte le altre che ha avuto il piacere d’inaugurare.

Lorenzo Avincola redattore L’agone