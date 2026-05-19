Comunicato stampa

il Parco di Villa Altieri ospiterà aziende locali con prodotti tipici e artigianali nel promuovere le tradizioni e le eccellenze territoriali

A Oriolo Romano due giorni dedicati alle eccellenze del territorio, tra sapori, tradizioni, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Il 23 e 24 maggio 2026 il suggestivo Parco di Villa Altieri di Oriolo Romano ospiterà “Etruria Autentica – Fiera Agricola dell’Etruria Meridionale”, un grande evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agricole, gastronomiche e artigianali del territorio.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere le aziende locali, le tradizioni rurali e il patrimonio culturale dell’Etruria meridionale, creando un appuntamento capace di unire intrattenimento, cultura e promozione del territorio in una cornice unica e immersa nel verde. Per due giorni il pubblico potrà vivere un’esperienza completa tra stand di aziende agricole, mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, esposizioni di macchine agricole, street food, laboratori, convegni, artisti di strada, musica dal vivo e attività dedicate ai più piccoli.

Grande attenzione sarà riservata alle famiglie, con aree gioco, giostrine, spettacoli itineranti, animazione per bambini e il suggestivo “Battesimo della sella”, che permetterà ai più piccoli di avvicinarsi al mondo equestre in sicurezza e divertimento .L’evento rappresenterà anche un’importante occasione per far conoscere le produzioni locali e le tradizioni gastronomiche del territorio attraverso degustazioni, dimostrazioni culinarie e proposte enogastronomiche che racconteranno l’identità autentica dell’Etruria. Ad arricchire il programma saranno gli spettacoli serali.

Sabato 23 maggio il palco ospiterà “I Nuovi Angeli”, storico gruppo musicale che farà rivivere al pubblico grandi successi della musica italiana in una serata all’insegna del divertimento e della nostalgia. Domenica 24 maggio, invece, spazio alle atmosfere americane con musica country e balli western, prima del gran finale affidato a Oscar Briglia, amatissimo comico e ospite di punta della manifestazione, pronto a coinvolgere il pubblico con uno spettacolo ricco di ironia e comicità.

“Etruria Autentica” si propone così come uno degli appuntamenti più importanti del territorio per la primavera 2026, un evento capace di unire promozione delle eccellenze locali, turismo, spettacolo e socialità, valorizzando il patrimonio agricolo e culturale dell’Etruria in un’atmosfera accogliente e pensata per tutte le età. L’appuntamento è quindi per il 23 e 24 maggio 2026 al Parco di Villa Altieri di Oriolo Romano, per vivere due giornate tra tradizione, gusto, musica e divertimento.