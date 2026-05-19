Comunicato stampa

Si è svolta ieri presso il Centro Sportivo Comunale “Ivan Lottatori”, in viale Gioacchino Rossini, l’assemblea pubblica dedicata alla presentazione del progetto pilota delle nuove ecostazioni nei quartieri Borgata Aurelia e La Scaglia, promossa dal Comune di Civitavecchia unitamente a CSP – Civitavecchia Servizi Pubblici.

Presenti all’assemblea il Sindaco Marco Piendibene, l’Assessore all’Ambiente, Stefano Giannini, la Presidente di CSP, Francesca Romana Tomaselli, il Consigliere comunale, Mirko Urbani, il delegato di quartiere, Antonio Visciola, oltre agli altri consiglieri comunali di maggioranza, Lucia Aprea e Flavio Fustaino.

Nel corso dell’incontro, sono stati illustrati ai cittadini il funzionamento, le modalità di accesso e gli aspetti tecnici delle nuove postazioni ecologiche informatizzate, che entreranno progressivamente in funzione sul territorio.

Il progetto prevede l’installazione complessiva di otto ecostazioni, sei delle quali ubicate nel quartiere Borgata Aurelia e due nella località La Scaglia.

Le nuove strutture consentiranno il conferimento di plastica, di carta e di rifiuto indifferenziato in fasce orarie molto ampie, così da agevolare le esigenze dei residenti e da migliorare la qualità del servizio; resterà invece invariato il sistema di raccolta porta a porta per il rifiuto organico.

L’accesso alle ecostazioni avverrà tramite tessera sanitaria, permettendo così un utilizzo semplice, tracciabile e sicuro.

Durante il dibattito, sono emersi numerosi dettagli tecnici riguardanti il funzionamento dei conferimenti, gli orari di utilizzo, la gestione dei materiali e gli obiettivi ambientali del progetto, che punta ad incrementare la raccolta differenziata e a contrastare l’abbandono dei rifiuti.

“Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una città più moderna, pulita e sostenibile – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene –. Le ecostazioni sono uno strumento innovativo che ci permette di migliorare il servizio ai cittadini e, allo stesso tempo, di promuovere una maggiore responsabilità collettiva nella gestione dei rifiuti. Il confronto con i residenti è fondamentale per accompagnare questa fase sperimentale e per renderla efficace”.

“Abbiamo voluto illustrare con chiarezza tutti gli aspetti operativi del nuovo sistema – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini –. Le ecostazioni garantiranno maggiore flessibilità nel conferimento dei rifiuti, rappresentano una risposta concreta alle esigenze dei quartieri interessati. L’obiettivo è chiaro: aumentare la qualità della raccolta differenziata, nonché migliorare il decoro urbano attraverso tecnologie semplici ed accessibili”.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini intervenuti per la partecipazione e per il contributo offerto al dibattito pubblico, confermando l’impegno nel proseguire il percorso di innovazione e di sostenibilità ambientale della città.