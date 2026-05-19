Comunicato stampa

“Negli ultimi dieci anni abbiamo reso la manutenzione della rete ferroviaria italiana più ecologica, più sicura e più tecnologica: meno utilizzo di glifosate, più intelligenza artificiale, sistemi predittivi e nuove tecnologie per la tutela dell’ambiente e dei viaggiatori.” Lo dichiara Diego Righini, general manager di Geosintesi e tra i fondatori di ADFER, alla vigilia del convegno per il decennale dell’Associazione delle Imprese Ferroviarie, in programma mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati.

“Abbiamo introdotto tecnologie di rilevamento con telecamere intelligenti in grado di riconoscere la vegetazione lungo le linee ferroviarie e sviluppato sistemi predittivi basati sull’intelligenza artificiale, integrando dati climatici, meteorologici e agronomici per migliorare sicurezza ed efficienza degli interventi”, prosegue Righini, “Le imprese del comparto hanno inoltre contribuito a ridurre i costi operativi e ad aumentare la sicurezza della rete grazie all’utilizzo di mezzi ferroviari dotati di sistema ERTMS, evitando l’impiego aggiuntivo di personale dedicato alla protezione dei cantieri ferroviari. Parallelamente, sono stati sviluppati sistemi e prodotti per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi lungo le linee ferroviarie, con l’obiettivo di salvaguardare vite umane, infrastrutture tecnologiche e continuità del servizio per pendolari e viaggiatori”.

Righini annuncia infine le prossime sfide sul fronte dell’innovazione ambientale: “Stiamo progettando sistemi di lavaggio delle gallerie ferroviarie mediante tecnologia laser per evitare che polveri sottili, acque reflue e detergenti chimici possano contaminare le falde acquifere lungo le tratte ferroviarie.”

Il convegno “ADFER, Associazione Ferroviaria da dieci anni al servizio dell’Ambiente, della Sicurezza e del Paesaggio della Rete Ferroviaria Italiana”, promosso su invito del Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, On. Salvatore Deidda, sarà dedicato ai risultati raggiunti dal comparto ferroviario negli ultimi dieci anni e alle prospettive future in materia di sostenibilità, innovazione e sicurezza della rete ferroviaria nazionale. Aprirà i lavori il Presidente di ADFER Giuseppe Fraticello. Interverranno inoltre i soci fondatori Diego Righini per Geosintesi, Corrado Cinquanta per ISAM, Francesco Comune per SFI e Romina Riccardo per TecnoFer. Saranno presenti e porteranno il proprio saluto istituzionale il Vicepresidente della Camera dei Deputati On. Fabio Rampelli; il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, con un videomessaggio; il Presidente della VIII Commissione Ambiente del Senato, Sen. Claudio Fazzone; il Vicepresidente della IX Commissione Trasporti della Camera, On. Andrea Casu; e il Presidente della Fondazione FS, Ing. Luigi Cantamessa, insieme ai rappresentanti di RFI Rete Ferroviaria Italiana e delle principali realtà del settore ferroviario nazionale.