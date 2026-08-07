Comunicato stampa

“Per la realizzazione delle due rotatorie di via Braccianese, nei mesi scorsi il Municipio XV, in collaborazione con il Dipartimento Espropri di Roma Capitale e l’Ufficio Giubileo, ha seguito tutte le procedure relative agli espropri e alla consegna delle aree che, grazie al lavoro congiunto degli uffici, sono state acquisite attraverso cessioni volontarie.

Con la notifica ricevuta oggi dell’ultimo decreto ancora pendente, si conclude definitivamente il procedimento dell’unico esproprio effettuato, per cui il 20 agosto Roma Capitale prenderà formalmente possesso dell’ultima area e il 24 agosto la consegnerà ad ANAS. Da quel momento tutte le aree saranno definitivamente nella disponibilità dell’Amministrazione e di ANAS, che nel frattempo ha già avviato i lavori per la realizzazione della prima rotatoria all’incrocio con via Anguillarese. Nell’ultima area acquisita è presente la statuina della Madonnina, la cui tutela e ricollocazione erano già state chieste e concordate in sede di Conferenza dei Servizi con Anas. A tal proposito il Municipio, dopo il 24 agosto, promuoverà quindi un incontro per definirne tempi e modalità, nel rispetto degli impegni assunti.

Davvero grazie al Comune di Montorio Romano e al suo Sindaco, Vincenzo Ponzani, per la collaborazione nelle attività di notifica e al Dipartimento Espropri di Roma Capitale e all’Ufficio Giubileo per il costante supporto durante tutto l’iter amministrativo.

Un ringraziamento speciale va infine al funzionario, Giorgio Piccarreta, storico dipendente di Roma Capitale che pur avendo raggiunto il pensionamento, ha seguito questo procedimento fino al suo ultimo giorno di servizio. Un impegno che testimonia la dedizione e la competenza con cui ha svolto il proprio lavoro in tanti anni al servizio di Roma Capitale. Colgo l’occasione per rivolgere a lui i più sinceri auguri per questa nuova fase della vita.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati