Comunicato stampa

Quindici giorni dedicati alla cucina di pesce “street” alla marina, con una proposta pensata anche per i celiaci grazie ad AIC Lazio

Civitavecchia, 7 agosto 2026 — Dall’8 al 22 agosto Piazza della Vita ospita «Il Padellone», uno dei grandi classici dell’estate civitavecchiese. Per due settimane la marina si anima attorno al profumo del fritto e ai sapori della cucina di pesce, in uno degli appuntamenti più amati dell’estate cittadina.

Quest’anno una novità dell’iniziativa è l’attenzione a chi convive con la celiachia: grazie alla collaborazione con AIC Lazio – Associazione Italiana Celiachia, i piatti saranno disponibili anche in versione senza glutine, perché lo street food resti un piacere alla portata di tutti. La cucina è affidata al ristorante Taverna dell’Olmo.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e del Consiglio Regionale del Lazio.

«Il Padellone è una di quelle cose che raccontano l’anima popolare di Civitavecchia – dichiara il sindaco Marco Piendibene –. Anche quest’anno l’appuntamento è alla marina per ritrovarsi e ritrovare una bella tradizione locale.»

«Ad agosto Civitavecchia accoglie tanti visitatori e crocieristi, e un appuntamento come «Il Padellone», nel cuore della città, è il modo migliore per far vivere loro i sapori e l’atmosfera del nostro street food – aggiunge l’assessore al Turismo Pietro Alessi –. Eventi così rafforzano l’immagine di una città accogliente. L’apertura al senza glutine, insieme ad AIC Lazio, è un valore in più: nessuno resta escluso dalla tavola.»

«Il Padellone» è in programma in Piazza della Vita dall’8 al 22 agosto.