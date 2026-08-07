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Al Policlinico Umberto I la sicurezza per pazienti, operatori sanitari e cittadini viaggia ecologica e veloce.

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Comunicato stampa

Grazie alla collaborazione  con le Forze dell’ordine – resa piu’ stringente e sinergica in queste settimane anche grazie all’impegno della Direzione strategica – i  Carabinieri della Caserma Macao  pattuglieranno l’ intera area dell’ Ospedale. usando anche biciclette e motorini elettrici.Mezzi veloci a basso impatto ambientale che contribuiranno a garantire  intervento e  presenza delle forze dell’ ordine anche in parti della struttura  non accessibili a pazienti ed operatori  e soggetti a rischio degrado e abbandono.
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