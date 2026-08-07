Comunicato stampa

Grazie alla collaborazione con le Forze dell’ordine – resa piu’ stringente e sinergica in queste settimane anche grazie all’impegno della Direzione strategica – i Carabinieri della Caserma Macao pattuglieranno l’ intera area dell’ Ospedale. usando anche biciclette e motorini elettrici.Mezzi veloci a basso impatto ambientale che contribuiranno a garantire intervento e presenza delle forze dell’ ordine anche in parti della struttura non accessibili a pazienti ed operatori e soggetti a rischio degrado e abbandono.