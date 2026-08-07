Comunicato stampa

Pronti a vivere una serata magica in questo primo giorno di luna nuova? Giovedì 13 agosto 2026, alle ore 21:00, il TMF Teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano si trasforma in un luogo d’incanto per l’evento ESOTERIKA: un interessante viaggio tra musica, mistero, danza e antichi rituali!

Ecco gli artisti e gli ospiti che vi accompagneranno in questa notte speciale: viaggia tra i ritmi del Mediterraneo con Michele Ascolese, Lasciati cullare dai canti sacri dell’Om con Daniela Colace, dalle meditazioni per gong e

orchestra digitale di Alberto Cerracchio e dalle note dedicate al pianeta Venere del soprano Vania Pietrobattista. Emozionati con la danza improvvisata su handpan di Therese Gut & Sabina Ganzoni e con la suggestiva danza con i ventagli di Matilda Russo. Scopri i segreti dei Tarocchi con Veronica Ciucci, ascolta le vibrazioni sonore di Tiziana Biscontini e scopri la verità sull’ipnosi con la psicoterapeuta Lorenza Pangallozzi. Esplora un angolo speciale con una selezione di letture esoteriche pronte da scoprire.

La serata non finisce qui! Dopo gli interventi, il teatro è felice di offrire a tutti una “spaghettata” con penne all’arrabbiata e un buon bicchiere di vino rosso, per festeggiare, cenare e chiacchierare insieme agli artisti.

Dove: TMF Teatro Maurizio Fiorani – Canale Monterano

Quando: Giovedì 13 Agosto 2026 – Ore 21:00

Ingresso: 15 Euro (spettacoli + cena inclusa!)

Info e Prenotazioni: Chiama o manda un messaggio WhatsApp al 380 4620311