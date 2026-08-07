​Nei giorni scorsi il Comune di Cerveteri, attraverso l’Ufficio Ambiente, si è aggiudicato un contributo da parte dell’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) pari a 2.500,00 euro, finalizzato a favorire attività di conservazione, salvaguardia ed esami diagnostici della Quercia secolare di Largo Almunecar, riconosciuta come albero monumentale.

“​Un legame profondo e una cura costante che affondano le radici nel tempo: fu proprio durante gli anni in cui ricoprivo l’incarico di Assessore all’Ambiente che seguimmo e completammo tutta la procedura amministrativa per far inserire ufficialmente questo esemplare nell’elenco nazionale delle alberature monumentali. Da quel momento, non abbiamo mai smesso di prendercene cura con tutte le cautele e le attenzioni del caso.”

​”Questo contributo, frutto di un importante lavoro del nostro Ufficio Ambiente, è giunto prima dell’episodio verificatosi la scorsa settimana che ha visto spezzarsi due grossi rami della quercia — ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti —. Ci tengo a sottolinearlo, anche in risposta ad alcune polemiche lette sui social in cui si collegava l’accaduto a una scarsa o assente manutenzione. In realtà non è così: da sempre, sulla Quercia secolare di Largo Almunecar, simbolo della nostra città, svolgiamo un lavoro costante e approfondito per preservarla e renderla sempre più forte e rigogliosa”.

“​Tra gli interventi strutturali più significativi realizzati negli ultimi anni spicca l’opera di depaving – spiega il Sindaco Gubetti – abbiamo provveduto a rimuovere l’asfalto e la vecchia pavimentazione limitrofa all’albero, sostituendola con una sistemazione pensata appositamente per dare sfogo, aria e ossigeno alle radici, migliorando nettamente la salute complessiva della pianta. A questo si affiancano interventi specialistici di grande precisione, come le potature e le imbragature mirate delle branche più pesanti, eseguite da agronomi qualificati operando in free climbing per garantire la massima stabilità in totale sicurezza”.

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“Grazie a questo nuovo finanziamento sovracomunale intercettato tramite l’Arsial — conclude il Sindaco — potremo continuare a sostenere le spese per eseguire indagini fitostatiche e fitopatologiche, ulteriori trattamenti alla chioma e al fusto, e nuovi sistemi di ancoraggio specialistici. Ringrazio di cuore tutto il personale dell’Ufficio Ambiente per l’ottimo lavoro svolto, grazie al quale l’Ente può disporre di ulteriori risorse per tutelare e mantenere in vita, nel migliore dei modi, uno dei simboli storici e naturalistici più importanti di Cerveteri”.