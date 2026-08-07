Comunicato stampa

È stata inaugurata ieri, nel comune di Anguillara, la Piazzola belvedere, “La Sedia” lungo la strada circumlacuale Provinciale 11b. Si tratta di uno dei punti di affaccio sul lago, che rientra nell’area protetta del Parco, per il quale è stata rifatta la pavimentazione realizzata con il selciato, si è posizionato il guard rail e sono state installate panchine e cestini dei rifiuti.

Il Consorzio Lago di Bracciano dal 2009, grazie ad un contributo dell’allora Provincia e dell’attuale Città metropolitana di Roma (la quale ha concesso un contributo straordinario destinato ad un piano triennale di manutenzione del verde, pulizia e manutenzione ordinaria dei punti di affaccio) ha portato avanti un’opera di riqualificazione e messa in sicurezza dei punti di affaccio che nel territorio rappresentano una risorsa preziosa sia per il turismo sia per gli abitanti della zona.

Dopo la piazzola “La sedia” altre opere di ripristino riguarderanno nei prossimi mesi la piazzola “La Boricella” nel Comune di Anguillara Sabazia.

All’inaugurazione di ieri erano presenti il vicesindaco della CMRC Pierluigi Sanna, i sindaci di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo, di Bracciano Marco Crocicchi e di Trevignano Claudia Maciucchi; il presidente del Consorzio lago di Bracciano Francesco Pizzorno, il capo segreteria del sindaco di Roma Emiliano Minnucci e il segretario particolare Luca Galloni.