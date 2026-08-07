Comunicato stampa

PROTAGONISTI MONS. FRANCESCO SAVINO, VICEPRESIDENTE CEI, E FEDERICO RUFFO, CONDUTTORE DI “MI MANDA RAI TRE”

Nell’ambito del programma degli eventi estivi promossi dall’Amministrazione comunale di San Sosti (Cosenza), tornano due appuntamenti dedicati all’impegno civile e alla valorizzazione della fotografia come strumento di testimonianza e di memoria.

Martedì 11 agosto 2026, alle ore 21.30, in Largo Orto Sacramento, si terrà la seconda edizione dei “Dialoghi per la legalità”, promossa dalla Pro Loco “Artemisia” di San Sosti. Protagonisti della serata saranno monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Federico Ruffo, giornalista investigativo e conduttore di “Mi manda Rai Tre”, intervistati da Daniela De Marco, operatrice legale del “Progetto Mosaico” e scrittrice.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione del procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, anche quest’anno il confronto sarà dedicato ai temi della cultura della legalità, della giustizia sociale e dell’impegno civile. Monsignor Savino, tra le voci più autorevoli della Chiesa italiana sui temi dei diritti, della lotta alle disuguaglianze e della giustizia sociale, dialogherà con Federico Ruffo, da anni impegnato nel giornalismo d’inchiesta e autore del volume “Mare nero. Storia criminale di Ostia”, pubblicato da Rai Libri. La serata sarà aperta dall’esecuzione di alcuni brani musicali a cura di Franco Cerbelli, mentre le letture saranno affidate a Gaetano Fasanaro.

Martedì 18 agosto, alle ore 18., a Palazzo Guaglianone – Centro sociale anziani di San Sosti, sarà invece presentata la nona edizione del “Premio Mario Carbone”, promossa dall’Associazione Movendo Lux e dall’Archivio fotografico Mario Carbone. Giuseppe D’Addino, fotografo e documentarista, e Marco Laudonio, giornalista e professore a contratto dell’Università Sapienza di Roma, illustreranno i temi della nuova edizione e presenteranno la giuria del Premio. Per l’occasione, Palazzo Guaglianone ospiterà una mostra di fotografie di Mario Carbone, selezionate dall’Archivio in relazione ai temi dell’edizione 2026. Alla vigilia della Giornata mondiale della fotografia, l’iniziativa intende rendere omaggio allo sguardo del grande fotografo e documentarista sansostese, scomparso nel 2025 all’età di 101 anni, valorizzandone ancora una volta il patrimonio artistico e civile.