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Inaugurazione del belvedere “La Sedia” ad Anguillara

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sedia anguill

Dal profilo Facebook di Emiliano Minnucci

Il Consorzio di Navigazione del lago di Bracciano, ottimamente guidato dal presidente Francesco Pizzorno, ha inaugurato oggi il belvedere in loc. La Sedia, completamente rimesso a nuovo e pavimentato. Un affaccio magnifico su un panorama mozzafiato, per la gioia di chi vive in questo territorio e dei turisti. La Città Metropolitana ha messo a disposizione del Consorzio le risorse necessarie, derivanti da quei fondi Cipess per il ristoro ambientale che recuperammo alcuni anni fa ( grazie ancora a Silvia Velo allora Sottosegretario all’Ambiente ) e che sono diventati una “posta” fissa annuale per questo territorio. Grazie al vicesindaco Pierluigi Sanna per essere intervenuto ed ai sindaci dei comuni rivieraschi che, insieme a tanti amministratori locali, sono stati presenti.

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