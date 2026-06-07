Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

Se le date hanno un valore per questa c’è da dire che la notizia arriva a 10 anni esatti dall’insediamento del gruppo “Progetto Locale” (elezioni del 6 Giugno 2016) e a un anno esatto (6 Giugno 2025) dalla presentazione del bando. Se le notizie hanno una scala di valori c’è da dire che questa è una grande notizia: il Comune di Canale Monterano risulta aggiudicatario di un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, da 896.550 €, finalizzato alla ristrutturazione della palestra comunale di Piazza Maria De Mattias.

“Il bando risale al 2025 – commenta il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli – ed è il famigerato ‘Sport e Periferie’, sogno proibito di tutti i comuni italiani e spesso causa di cocenti delusioni vista l’esiguità dei fondi per accontentare la fame di infrastrutture degli oltre 8mila borghi italiani. Lo presentammo proprio il 6 Giugno 2025, una data che evidentemente ci porta fortuna, finalizzato alla realizzazione e alla rigenerazione di impianti sportivi con particolare attenzione alla riqualificazione energetica degli stessi. All’uscita dell’avviso decidemmo con l’Ass. ai LLPP e Turismo Andrea Magagnini e al resto dell’Amministrazione comunale di focalizzarlo sulla palestra comunale, centro focale del nostro sport al chiuso. Nel 2024, proprio grazie ad Andrea e al nostro Segretario comunale, eravamo riusciti dopo anni di lavoro a formalizzare la titolarità del bene che, pur costruito qualche decennio fa, non risultava nel patrimonio per problemi sulla proprietà del terreno. Senza quella titolarità non avremmo potuto accedere al bando. Un risultato, insomma, che è frutto di un grande lavoro svolto in questi anni sul riordino del patrimonio immobiliare, un lavoro silenzioso ed invisibile che ha sistemato situazioni che da decenni erano indefinite e irrisolte.”

“Un risultato che ci rende davvero felici – continua l’Assessore Andrea Magagnini – un progetto, del valore complessivo di 1.390.000 euro, che prevede interventi su isolamento, infissi, pavimentazione sportiva, spogliatoi, fotovoltaico, illuminazione LED e sistemi intelligenti di gestione, oltre che un sistema di climatizzazione estate e inverno. Un risultato importante per rendere la palestra più sicura, moderna, sostenibile ed accessibile, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento per scuole, associazioni sportive, famiglie e cittadini del comprensorio di Canale Monterano e Oriolo Romano.

È d’obbligo ringraziare le associazioni sportive che ci hanno aiutato a dare forma al bando e all’Amministrazione comunale di Oriolo Romano, che associandosi al nostro comune ci ha permesso di raggiungere il numero di abitanti necessario per accedere al finanziamento.