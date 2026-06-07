Dal profilo Facebook del comune di Trevignano
domenica 7, ore 18,00, sala consiliare
La stagione del “Trevignano Proms” si è conclusa, ma non terminano gli appuntamenti del M° Stefano Cucci che, stavolta, ci offre l’opportunità di entusiasmarci insieme ai giovani e giovanissimi pianisti che, domenica 7, realizzeranno un concerto al termine di una Masterclass di Pianoforte.
Sosteniamo la musica ed il loro impegno: l’appuntamento – con ingresso gratuito – è alle ore 18, in sala consiliare.
Luca Galloni
Viola Catena
Elio Gazzella
Daniela Simeoni
Massimo Riti
Monica Silenzi
Dario Sforzini
APT Trevignano Romano