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L’acqua non ha colore politico: è un bene di tutti e merita risposte concrete

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Comunicato stampa
La seduta Consiglio Comunale di ieri è stato un importante momento di ascolto e confronto, che ha dato voce ai cittadini e alle criticità del servizio idrico.
Il percorso nasce dalla mozione presentata dalla consigliera Monica Rossi e sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione. Va riconosciuto al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla maggioranza il merito di aver accolto la proposta, coinvolto la cittadinanza e condiviso un percorso che ha portato all’approvazione unanime di una risoluzione.
La risoluzione impegna l’Amministrazione a rafforzare il confronto con Acea Ato2, monitorare gli investimenti, accelerare gli interventi, riferire periodicamente al Consiglio Comunale e richiedere ad Acea l’istituzione di uno sportello presso il Comune.
L’unanimità di oggi è un segnale importante. Come consiglieri di opposizione continueremo a vigilare affinché agli impegni assunti seguano risultati concreti per la nostra comunità.
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