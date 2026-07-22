Comunicato stampa

La seduta Consiglio Comunale di ieri è stato un importante momento di ascolto e confronto, che ha dato voce ai cittadini e alle criticità del servizio idrico.

Il percorso nasce dalla mozione presentata dalla consigliera Monica Rossi e sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione. Va riconosciuto al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla maggioranza il merito di aver accolto la proposta, coinvolto la cittadinanza e condiviso un percorso che ha portato all’approvazione unanime di una risoluzione.

La risoluzione impegna l’Amministrazione a rafforzare il confronto con Acea Ato2, monitorare gli investimenti, accelerare gli interventi, riferire periodicamente al Consiglio Comunale e richiedere ad Acea l’istituzione di uno sportello presso il Comune.

L’unanimità di oggi è un segnale importante. Come consiglieri di opposizione continueremo a vigilare affinché agli impegni assunti seguano risultati concreti per la nostra comunità.

Uniti per Cambiare Anguillara